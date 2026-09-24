Florencia Guerra Sodero se disculpa por comentarios antisemitas tras ser apartada del equipo argentino

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) - Florencia Guerra Sodero, jugadora de pádel, emitió una disculpa a través de sus redes sociales por sus comentarios antisemitas, en los que afirmaba que los judíos "no eran bienvenidos". A raíz de esta controversia, la deportista fue apartada de la selección argentina que competirá en los Juegos Panamericanos.

"Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados. Asumo la total responsabilidad por mis actos", destacó Guerra Sodero en su mensaje.

La polémica surgió poco antes, cuando la jugadora anunció en su cuenta de Instagram que representaría al país en los Panamericanos. En una historia, solicitó a sus seguidores votar en una encuesta para elegir la camiseta que usaría en el torneo.

En esta interacción, invitó a amigos, conocidos y seguidores de diferentes ideologías políticas a participar, pero concluyó con un comentario que desató la controversia: "excepto judíos: ustedes no son bienvenidos".

Esta frase provocó una rápida reacción en redes sociales, donde fue acusada de antisemita, lo que llevó a la Asociación de Pádel Argentino (APA) a desafectarla de la representación nacional.

En su disculpa, la deportista admitió: "Realicé un acto abiertamente discriminatorio al señalar de forma explícita que las personas de la comunidad judía no eran bienvenidas en dicha elección".

Guerra Sodero también expresó: "Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores que respeto".

La jugadora de pádel enfatizó que la dignidad y la integración son principios fundamentales que deben guiar a cualquier persona que represente al país, añadiendo: "No existen excusas ni justificativos para mis palabras".

Respecto a las posibles consecuencias de su comportamiento, Guerra Sodero se puso "a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen".

Finalmente, la deportista cordobesa se comprometió: "Asumo el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación".