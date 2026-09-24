Siete misiones internacionales se suman a la observación de elecciones en Brasil

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- En el marco de las elecciones programadas para el próximo 4 de octubre, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, anunció la llegada de siete misiones de observación electoral internacional. Estas misiones tienen como objetivo primordial mejorar la transparencia y la integridad del proceso electoral, además de fortalecer la confianza pública en las elecciones de 2026.

Las misiones contarán con la participación de representantes de diversas organizaciones, entre ellas el Centro Carter, la Liga de Estados Árabes, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento del Mercosur (Parlasul), la Red de Órganos Jurisdiccionales y de Administración Electoral de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), la Unión Europea y la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

Además de estas misiones, el TSE recibirá a autoridades y expertos internacionales a través del Programa de Invitados Internacionales, cuyo propósito es promover la transparencia, la seguridad y la confiabilidad del sistema de votación electrónico.

Más de 158 millones de brasileños están convocados a las urnas en la primera vuelta de estas elecciones, donde se elegirán no solo al presidente, sino también a gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales. Este año, el electorado tendrá que elegir representantes para un total de seis cargos, incluyendo dos escaños en el Senado.

En la recta final de los preparativos para la votación, Nunes Marques subrayó la importancia de utilizar la tradicional "cola" electoral, una herramienta que permite a los votantes anotar los números de sus candidatos y así votar con mayor confianza. Asimismo, hizo hincapié en que en las cabinas de votación estará prohibido el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas, grabadoras o cualquier dispositivo que pueda comprometer el secreto del voto, incluso si están apagados.