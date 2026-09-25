Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 25 de septiembre

Este viernes 25 de septiembre, el clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se presentará con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado. La mínima del día será de 14° y la máxima alcanzará los 27°, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones actuales, se reporta un cielo con broken clouds, una temperatura de 17° y una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 62%, lo que puede generar una ligera sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el noroeste, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco durante la mañana.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 20 km/h. La humedad, aunque algo elevada, no debería afectar significativamente el confort térmico de los habitantes de la ciudad.

En el pronóstico extendido, el clima en CABA mostrará un cambio notable en los próximos días. Para el sábado 26 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 27 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 19°, pero se prevén lluvias ligeras. Para el lunes 28 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 17°, con lluvias moderadas, lo que indica un inicio de semana con condiciones inestables.