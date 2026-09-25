Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 25 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales del tiempo en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 42%, mientras que la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el noroeste, y la presión atmosférica es de 1005 hPa.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para este viernes 25 de septiembre, se anticipa una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido para los próximos días en Córdoba muestra un sábado con cielo despejado, con mínimas de 16° y máximas de 31°. El domingo se prevé un leve descenso en la temperatura, con mínimas de 21° y máximas de 25°, además de probabilidad de lluvias ligeras. Para el lunes, se espera un clima similar, con mínimas de 19° y máximas de 27°. El martes, las temperaturas oscilarán entre 18° y 23°, con cielo nublado. Finalmente, el miércoles se anticipa un leve descenso, con mínimas de 14° y máximas de 27°, con algunas nubes dispersas.