Un hallazgo sorprendente: una estrella muerta genera una onda de choque inesperada

Un equipo de astrónomos realizó un descubrimiento inesperado al observar la estrella muerta RXJ0528+2838, que se encuentra a aproximadamente 730 años luz de la Tierra. Este pequeño remanente estelar, que es una enana blanca, genera una poderosa onda de choque que, según los investigadores, no debería existir. Utilizando el Telescopio Muy Grande de la Observatorio Europeo del Sur (ESO), se capturó una imagen impresionante de la estructura de esta onda de choque, conocida como 'onda de choque de arco'.

La estrella RXJ0528+2838 se desplaza a través del espacio, interactuando con el gas entre las estrellas y produciendo esta onda de choque. Sin embargo, la sorpresa radica en que no se observó un disco de material alrededor de la estrella, algo común en sistemas binarios donde se espera que el material se transfiera a la enana blanca. Simone Scaringi, profesor asociado en la Universidad de Durham, Reino Unido, y coautor del estudio, comentó: "Encontramos algo nunca visto antes y, lo más importante, completamente inesperado".

Los astrónomos utilizaron el término 'salida' para describir el material expulsado de la estrella. En condiciones normales, se esperaría que la estrella produjera un disco de material, pero en este caso, el equipo no encontró evidencia de tal disco. Esto dejó a los investigadores sin la explicación habitual para la salida de material y la nebulosa circundante.

Noel Castro Segura, investigador de la Universidad de Warwick, describió la onda de choque como "un arco curvado de material, similar a la ola que se forma frente a un barco". La existencia de una onda de choque en un sistema aparentemente tranquilo y sin disco representa un momento asombroso en la astronomía.

Las observaciones iniciales se realizaron con el Telescopio Isaac Newton en España, y su extraña apariencia llevó a los investigadores a examinarlo más de cerca con el instrumento MUSE del ESO. Las observaciones permitieron mapear la onda de choque en detalle y analizar su composición, confirmando que la estructura realmente provenía del sistema binario y no de una nebulosa o nube interestelar no relacionada.

Los datos sugieren que la estrella ha estado produciendo esta poderosa salida durante al menos 1.000 años. Sin embargo, el equipo aún no puede explicar cómo una estrella muerta sin disco puede mantener tal salida durante tanto tiempo. Se sospecha que el campo magnético de la estrella podría jugar un papel crucial en este fenómeno.

Los investigadores encontraron que RXJ0528+2838 posee un campo magnético fuerte, que parece guiar el material de la estrella compañera directamente hacia la enana blanca. Krystian Ilkiewicz, investigador postdoctoral en el Centro Astronómico Nicolaus Copernicus en Polonia, explicó que "nuestro hallazgo muestra que incluso sin un disco, estos sistemas pueden impulsar salidas poderosas, revelando un mecanismo que aún no entendemos".

A medida que continúan las investigaciones, los astrónomos se preparan para explorar más sistemas binarios para comprender cómo se forman estas salidas poderosas sin discos. El próximo Telescopio Extremely Large Telescope (ELT) del ESO podría desempeñar un papel importante al permitir a los científicos estudiar tanto sistemas conocidos como ejemplos mucho más débiles en mayor detalle. Scaringi espera que el telescopio "mapee más de estos sistemas así como otros más débiles y detecte sistemas similares en detalle, ayudando a entender la fuente de energía misteriosa que sigue sin explicarse".