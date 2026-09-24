Científicos descubren por qué los músculos envejecidos pierden fuerza y cómo revertirlo

Un reciente estudio de la Universidad de Missouri-Columbia reveló una causa oculta de la pérdida de fuerza muscular asociada al envejecimiento. Esta investigación podría conducir a tratamientos que ayuden a los adultos mayores a mantener su independencia y actividad física.

El director ejecutivo de la iniciativa NextGen Precision Health, W. David Arnold, y su equipo encontraron que la comunicación entre los nervios y los músculos se vuelve menos confiable con la edad. Este deterioro contribuye a la sarcopenia, una disminución de la fuerza y función muscular que afecta a casi la mitad de los adultos mayores de 80 años.

Los investigadores identificaron una proteína que podría mejorar la respuesta de los músculos envejecidos a las señales nerviosas, lo que sugiere que al menos parte de esta declinación podría ser tratable. "Nuestro objetivo en Mizzou es asegurar que la salud de una persona se mantenga lo más alta posible durante el mayor tiempo posible", comentó Arnold.

Por qué los músculos pierden fuerza con la edad

Los científicos han investigado durante décadas las razones detrás del declive de la fuerza física en los mayores, enfocándose principalmente en cambios dentro de los músculos y en la pérdida de neuronas que envían señales a los músculos. Sin embargo, Arnold sospechó que un problema adicional podría ocurrir en la conexión entre nervios y músculos.

Durante más de 10 años, ha estudiado la unión neuromuscular, el punto especializado donde un nervio envía señales a un músculo para que se contraiga. Este sistema, bajo condiciones normales, funciona con notable fiabilidad, permitiendo que las señales eléctricas de los nervios activen repetidamente las fibras musculares. No obstante, la nueva investigación sugiere que esta fiabilidad disminuye con la edad, vinculando el problema a niveles más bajos de la proteína NaV1.4, que ayuda a las fibras musculares a responder a las señales nerviosas.

"Una suposición común en el campo era que la unión neuromuscular se mantenía confiable durante el envejecimiento, y algunos incluso sugirieron que podría mejorar con la edad", afirmó Arnold. "Este estudio demuestra que la unión neuromuscular está fallando con el envejecimiento, tanto en humanos como en modelos animales".

Un punto de fallo potencialmente reversible

El hallazgo del origen de este problema de comunicación también reveló una estrategia potencial para restaurar parte de la función muscular perdida. "Identificamos un punto importante de fallo en el último paso de comunicación entre nervios y músculos", comentó Arnold. En colaboración con NMD Pharma, una empresa biotecnológica de Dinamarca, aplicaron un enfoque que apunta a la proteína ClC-1. Al inhibir parcialmente ClC-1, lograron que los músculos envejecidos fueran más receptivos a las señales nerviosas y mejoraron la fuerza muscular en un modelo animal, lo que abre un camino para probar este enfoque en adultos mayores.

En lugar de reemplazar músculos o neuronas perdidos, este enfoque busca hacer que las fibras musculares existentes sean más receptivas a los mensajes que reciben. En el modelo animal, bloquear parcialmente ClC-1 mejoró la capacidad de los músculos envejecidos para reaccionar a las señales nerviosas y aumentó la fuerza muscular.

Transformando descubrimientos en tratamientos

Ya existen evidencias clínicas de que apuntar a ClC-1 puede mejorar ciertos indicadores de fuerza y función muscular en personas con trastornos neuromusculares, aunque estos estudios han involucrado condiciones diferentes a la sarcopenia. Arnold participó como investigador en un ensayo clínico multicéntrico del fármaco experimental ignaseclant, de NMD Pharma, que inhibe parcialmente ClC-1. El ensayo involucró a pacientes con enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, el trastorno neuromuscular hereditario más común.

Los investigadores informaron mejoras en varios indicadores de fuerza muscular y función física. Arnold presentó los hallazgos en la Conferencia Clínica y Científica de la Asociación de Distrofia Muscular 2026. Se mostró optimista de que ignaseclant podría ser investigado como tratamiento para adultos mayores con sarcopenia.

"Me di cuenta de que para hacer un fármaco ampliamente disponible para tratar la sarcopenia, el primer paso es entender mejor qué causa la sarcopenia en primer lugar", añadió Arnold.

Un esfuerzo internacional para entender los músculos envejecidos

La investigación reunió a científicos y clínicos de varios países. Arnold lidera un equipo internacional con colaboradores de Dinamarca, Escocia, Arabia Saudita e India. En Mizzou, también ha reclutado especialistas para el edificio Roy Blunt NextGen Precision Health, entre ellos a Hiroshi Nishimune, un experto reconocido internacionalmente en la unión neuromuscular y coautor del nuevo estudio.

El estudio, titulado "Fallo de la unión neuromuscular en la sarcopenia está vinculado a la pérdida de NaV1.4 y se revierte mediante la inhibición de ClC-1", fue publicado en The Journal of Clinical Investigation.