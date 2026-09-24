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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 24 de septiembre.

El sorteo número 13041 de la quiniela turista se realizó el jueves 24 de septiembre a las 22:15, destacando el número 5491 en la primera posición. Conocé los resultados completos de los 20 números ganadores.

24/09/2026 | 22:26Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13041 de la quiniela turista se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 5491, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Excusado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5491
2° 6150
3° 9278
4° 6866
5° 0259
6° 2817
7° 2210
8° 4208
9° 9472
10° 4854
11° 5303
12° 9695
13° 7845
14° 1696
15° 2930
16° 1434
17° 4251
18° 9340
19° 2601
20° 8671

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13041 de la quiniela turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 24 de septiembre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 5491, interpretado como A primera (Excusado).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio web de Cadena 3.

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