Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 24 de septiembre.

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El número de sorteo 13041 de la quiniela turista se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 5491, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Excusado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5491

2° 6150

3° 9278

4° 6866

5° 0259

6° 2817

7° 2210

8° 4208

9° 9472

10° 4854

11° 5303

12° 9695

13° 7845

14° 1696

15° 2930

16° 1434

17° 4251

18° 9340

19° 2601

20° 8671