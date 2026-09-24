Operativo Tormenta Negra 2: la Policía de la Ciudad detiene a 17 personas en villas porteñas

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- Este jueves, la Policía de la Ciudad llevó a cabo un amplio operativo conocido como "Tormenta Negra 2", que involucró a 1.500 efectivos y tuvo lugar en diversas villas porteñas. El resultado de la acción fue la detención de 17 individuos y el secuestro de 192 vehículos.

El operativo comenzó alrededor de las 18:00 en los asentamientos 31 de Retiro, 21-24 de Zavaleta, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), Inta, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. Según la Agencia Noticias Argentinas, se realizaron controles exhaustivos de vehículos y personas, mientras que operarios de diversas áreas retiraron autos abandonados, basura y chatarra de las calles.

La acción incluyó también la inspección de locales comerciales, chatarreras y corralones que operan sin habilitación. De los detenidos, 11 fueron arrestados por comercialización de estupefacientes, tres por tenencia de drogas, dos por tentativa de robo (uno de ellos es un menor de 17 años de "Los Piletones") y uno más tenía un pedido de captura vigente.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) realizó inspecciones en un total de 30 locales, de los cuales 12 fueron clausurados. Entre ellos se encontraban kioscos, almacenes, metaleras y locales de venta de celulares, todos por fallas graves en seguridad e higiene.

En el barrio Villa 31, se registraron tres arrestos por venta de drogas, junto con la incautación de 335 dosis de cocaína, pasta base, armas y dinero en efectivo. Durante un control vehicular, se detuvo a un hombre por tenencia de estupefacientes, detectados por un perro entrenado. En el mismo barrio, otro hombre fue arrestado por robo y un tercero tenía un pedido de captura.

En el barrio Cildañez, se detuvo a un hombre y una mujer por comercialización de drogas, mientras que en el barrio 1-11-14, dos personas fueron arrestadas por el mismo motivo. En el barrio 15, un individuo fue detenido por el robo de un celular y en Fátima, dos personas fueron arrestadas por robar dinero a un transeúnte, uno de ellos menor de edad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó: "Delincuentes, autos y celulares robados, construcciones ilegales, basura en la calle: en nuestra Ciudad eso no va más. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley, que es igual para todos, en la villa o en los barrios, porque la Ciudad es una sola". Agregó: "Yo fui muy claro cuando me votaron: dije que voy a recuperar el orden y lo estamos haciendo. Quiero que la gente de cualquier nivel social pueda vivir bien".

El operativo se complementa con la clausura de corralones para frenar la construcción irregular y evitar el hacinamiento. Recientemente, en la villa 31 de Retiro, se clausuraron seis corralones ilegales y se retiró chatarra equivalente a 40 camiones, además de clausurar 25 edificaciones prohibidas y demoler otras 10.

Las acciones del Gobierno porteño también incluyen el Operativo Muro, que controla vehículos y personas en los límites de la Ciudad con la provincia de Buenos Aires, así como operativos en centros de trasbordo como Constitución, Retiro y Balvanera. Se han intensificado las acciones contra la reventa de celulares y se han liberado más de 680 cuadras ocupadas por manteros.

En mayo, se realizó un operativo similar en 15 villas y barrios populares, y recientemente, la Policía desarticuló una red de venta de drogas en Constitución, con 17 dealers detenidos y la incautación de 8.797 dosis de cocaína y pasta base. La Ciudad también ha recuperado 972 propiedades usurpadas, lo que equivale a más de 500 millones de dólares.