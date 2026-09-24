Las atletas argentinas de los Suramericanos, entre la exigencia deportiva y la escasez de recursos

En una nueva emisión de "La Tertulia" de Cadena 3, la periodista Verónica Maslup abrió el debate este jueves sobre el papel protagónico y los complejos desafíos que enfrentan las mujeres en el deporte de alto rendimiento durante los Juegos Suramericanos.

El periodista Jorge Parodi ofreció un recorrido histórico recordando que, desde la histórica medalla de plata de Jeannette Campbell en Berlín 1936, las atletas argentinas han abierto camino a fuerza de superación y rendimiento superior.

Parodi destacó casos emblemáticos, como el de Belén Casetta, quien ganó el oro estando embarazada, y el de la joven Agostina Hein, quien, tras ser operada de apendicitis días antes del torneo, decidió acompañar y alentar a sus compañeras desde la tribuna, demostrando el auténtico espíritu olímpico y colectivo.

Por su parte, la periodista Agostina Meneghetti desmitificó el prejuicio de que las mujeres tienen dificultades para trabajar en equipo, destacando la profunda solidaridad y el sentido de "familia" que construyen entre las delegaciones provinciales.

Sin embargo, Meneghetti advirtió sobre la dura realidad del amateurismo estructural en el país, donde atletas de élite deben entrenar con la exigencia de profesionales, pero viéndose obligadas a sostener dos o tres trabajos o pedir dinero prestado para costear sus viajes y no caer en el ranking internacional.

El testimonio de la judoca rosarina Agustina de Lucía graficó la falta de sustento económico y la evolución cultural en disciplinas de contacto. Tras obtener medallas de plata e individual y bronce por equipos, De Lucía reveló que actualmente no percibe becas de la Secretaría de Deportes ni del ENARD, por lo que compite gracias al esfuerzo exclusivo de su familia y la contención de su club, Tiro Suizo.

Asimismo, subrayó que la gesta de Paula Pareto en Río 2016 derribó viejos estereotipos, que etiquetaban al judo como un deporte masculino, abriendo paso a un entorno más seguro y con mayor protagonismo para las mujeres.

En esa misma línea, Melina Spahn, representante entrerriana en pelota vasca y profesora de educación física, relató que debe combinar tres empleos simultáneos para financiar su carrera deportiva y poder subsistir.

Spahn señaló que, aunque la pelota vasca ha sido un ámbito predominantemente masculino, las deportistas están ganando terreno en sus diversas modalidades y aportando valiosos triunfos al deporte argentino.

Para la atleta, vestir la camiseta de la selección exige asumir la disciplina con rigor profesional para colocar la bandera nacional en lo más alto.

Por último, la arquera rosarina Alma Pueyo expuso los altos costos de equipamiento e insumos en dólares que afrontan los deportistas de alto rendimiento.

La joven de 20 años detalló que, si bien cuenta con una beca de transición de 648.000 pesos mensuales, un solo paquete de doce flechas cuesta 800 dólares y debe renovarse al menos dos veces al año, lo que deja al descubierto la brecha entre el costo real de la disciplina y el financiamiento disponible.

A través de estos relatos, el equipo de Cadena 3 concluyó que la resiliencia de las atletas argentinas continúa elevando el prestigio del país, aunque resulta indispensable revisar las políticas de apoyo económico para garantizar la sostenibilidad de sus carreras.

Entrevistas de "Amamos Argentina".