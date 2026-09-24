Alemania y Países Bajos empataron en el debut de Klopp y Xavi

Alemania y Países Bajos finalizaron su encuentro con un empate 1 a 1 en la primera fecha de la Nations League; en una jornada que también vio victorias de Portugal, con Cristiano Ronaldo, y Noruega, donde Erling Haaland destacó con un doblete.

El primer tanto del partido fue anotado por Félix Nmecha a los 32 minutos del primer tiempo, poniendo a Alemania en ventaja. Ambos equipos debutaban con nuevos entrenadores: Jürgen Klopp inició su ciclo con los alemanes, mientras que Xavi Hernández se estrenó al frente de la selección de Países Bajos.

El empate llegó en los instantes finales, cuando a los 92 minutos, Rubén Van Bommel asistió a Cody Gakpo con un pase de tres dedos, permitiendo que este igualara el marcador en 1 a 1.

Por otro lado, en un emocionante encuentro, Noruega superó 3-2 a Dinamarca en su casa. Los goles del triunfo fueron anotados por Oscar Bobb y Erling Haaland, quien marcó dos veces. Para Dinamarca, Mikkel Damsgaard y Rasmus Højlund fueron los autores de los goles.

En Portugal, la selección liderada por Cristiano Ronaldo (quien continúa representando a su país a los 41 años) logró vencer a Gales por 1-0 gracias a un gol de João Félix. Aunque Cristiano también había anotado, su tanto fue anulado por el VAR por estar en posición de offside.

Aparte de los partidos mencionados, se llevaron a cabo otros cinco encuentros en la primera jornada de la Nations League. Este torneo se estableció para ofrecer un calendario fijo entre los equipos europeos en las fechas FIFA en las que no se juegan eliminatorias.