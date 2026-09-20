Florián, el hijo de Vicentico que celebra el tango con “Actos de Gentileza”: "Es emoción profunda"

Florián Fernández Capello, hijo de Vicentico y la actriz Valeria Bertuccelli, impulsa “Actos de Gentileza”, un ciclo de peñas y canciones con impronta tanguera en el que combina sus propias composiciones con clásicos del género, folclore y la participación de músicos invitados.

El artista, nacido el 11 de marzo de 1995 en Buenos Aires, también es guitarrista de Los Fabulosos Cadillacs. Además, integró la banda de rock Cállate Mark y acompañó a la mítica agrupación en su histórico concierto en el Zócalo de México, ante una multitud.

Florián mantiene además un vínculo musical con su padre y suele compartir escenario con Vicentico para interpretar canciones.

“Hace tiempo vengo haciendo tango, pero hace un año vengo con estos conciertos, donde hago mis canciones y después cantamos muchos tangos tradicionales. También hacemos un bloque de folclore y un cuarteto de tango impresionante”, contó a Cadena 3.

El músico explicó que la propuesta también busca reunir a artistas de diferentes estilos.

“Invito a colegas de distintos géneros, estilos, y se arman celebraciones hermosas. Nos encontramos con estar cantando tangos con público de todas las edades, que sabemos que es un género muy importante, que quedó en un lugar nostálgico en el imaginario”, señaló.

En ese sentido, destacó la respuesta del público ante las canciones tradicionales.

“Cuando vemos gente celebrar esas canciones es una emoción profunda. Teníamos ganas hace un montón de presentarnos ahí”, expresó.

Entrevista de Chema Forte