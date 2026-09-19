Córdoba acelera sus ventas a Uruguay y proyecta exportar casi 60 millones de dólares

Córdoba exportó bienes por US$42,7 millones a Uruguay entre enero y agosto de 2026 y quedó a solo US$5,95 millones de igualar los US$48,65 millones registrados durante todo 2025.

Los datos surgen de un informe de CIEN, elaborado con información de la ODP-ProCórdoba, el Indec y SofTrade. El trabajo destacó la cercanía, la integración regional y la diversidad de la demanda uruguaya como factores que favorecen el intercambio.

El especialista en comercio exterior Gustavo Scarpetta, director del informe, estimó que las ventas mantendrán su crecimiento durante los próximos meses. “Le vendemos unos US$50 millones anuales y este año vamos a llegar casi a US$60 millones”, afirmó en diálogo con Cadena 3.

Aunque Córdoba vende al país vecino unos 620 tipos de productos, el valor exportado mostró una mayor concentración durante este año. Los diez principales bienes pasaron de representar el 80,5% del total en 2025 al 89,3% en los primeros ocho meses de 2026.

“Le vendemos productos muy cordobeses, como maní, chocolate y maíz, y otros no tan conocidos, como la burlanda. También le vendemos camiones, bebidas, helados y autopartes. Son casi 620 productos en total”, enumeró Scarpetta.

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La burlanda se convirtió en el principal producto de la canasta exportadora, con una participación del 24%, frente al 17,4% del año anterior. Se trata de un subproducto generado por las plantas de bioetanol de Villa María y Río Cuarto que se utiliza para alimentación animal.

El maíz, que había encabezado las ventas en 2025 con el 21,6% del total, pasó al segundo lugar y concentró el 14,8% en el período analizado. Le siguieron el chocolate, con el 13,9%; las preparaciones con cacao, con el 12,8%; y el maní, con el 9,7%.

En conjunto, esos cinco rubros explicaron el 75,2% de las exportaciones parciales de 2026, frente al 66,5% que habían representado en 2025. El complejo de chocolate y cacao fue uno de los que más ganó terreno: aumentó su participación conjunta del 17% al 26,7%.

El informe señaló que las ventas de burlanda, chocolate y golosinas ya superaron en ocho meses los valores alcanzados durante todo el año pasado. También estimó que, hacia fin de año, el maíz y el maní podrían quedar por encima de sus registros de 2025.

La canasta se completa con productos como helados, galletitas y autopartes. Además, durante 2026 aumentaron los envíos de automóviles, cosechadoras, hormigoneras y otras manufacturas industriales, aunque todavía representan montos reducidos dentro del total.

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• Un mercado que amplió sus compras

Las importaciones totales de Uruguay sumaron US$8.904 millones entre enero y agosto de 2026, un 10,3% más que los US$8.073 millones registrados en el mismo período de 2025. China se mantuvo como el principal proveedor, seguida por Brasil y Argentina.

Para CIEN, el mercado uruguayo ofrece ventajas particulares para las pequeñas y medianas empresas cordobesas. La pertenencia al Mercosur elimina aranceles para los productos originarios, mientras que la cercanía permite trabajar con pedidos de menor escala, reposiciones más rápidas y costos logísticos relativamente contenidos. "Uruguay nos compra cada día más y para las pymes es un mercado muy atractivo porque está cerca logística, cultural y afectivamente", explicó Scarpetta.

Entre las oportunidades, el estudio identificó a los alimentos elaborados, especialmente chocolates, cacao, maní, galletitas, obleas y productos de confitería. También recomendó consolidar los envíos de subproductos agroindustriales y buscar contratos más estables para el abastecimiento de insumos destinados a la alimentación animal.

En el sector industrial, el reporte destacó el potencial de cosechadoras, remolques, hormigoneras, maquinaria de pequeña y mediana escala, agropartes y componentes de reposición para vehículos. En esos segmentos, la proximidad y el servicio posventa podrían convertirse en ventajas competitivas.

La conclusión del CIEN es que Uruguay puede funcionar como una puerta de entrada al comercio exterior para las pymes cordobesas por el idioma, las distancias cortas, las reglas del Mercosur y la posibilidad de operar con volúmenes más pequeños.

En ese sentido, Scarpetta destacó la tarea de ProCórdoba para promocionar a la provincia como destino turístico y colocar sus productos en el exterior. “Para las empresas que quieren comenzar en el comercio exterior, Uruguay es un muy buen mercado. Hay muchos productos cordobeses y ojalá haya muchísimos más en el próximo tiempo”, concluyó.

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Informe de Guillermo López.