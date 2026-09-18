En una semana tensa con el Gobierno, Bullrich publicó un provocador video con un tema de Lali

FOTO: El video que publico Patricia Bullrich en sus redes. (Foto: captura de video)

En medio de las acusaciones cruzadas dentro del Gobierno por los cambios vinculados a Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, Patricia Bullrich publicó un provocador video desde su despacho al ritmo de una canción de Lali Espósito.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado eligió "No me importa", de la artista que mantuvo fuertes cruces públicos con Javier Milei y fue blanco de críticas del Presidente.

En las imágenes, Bullrich entra a su oficina, se sienta frente al escritorio, desbloquea una tableta y busca la canción en YouTube. Luego comienza a escucharla y cantarla mientras continúa con sus actividades y recibe café y documentación de sus colaboradores.

El video no contiene una referencia explícita al conflicto ni identifica al destinatario del mensaje. Sin embargo, la elección del tema y el momento de la publicación fueron interpretados como una respuesta indirecta a las críticas y a la tensión interna que atraviesa el oficialismo.

La pieza fue cuidadosamente producida: combina primeros planos de la pantalla con imágenes de Bullrich trabajando y entradas coordinadas de integrantes de su equipo.

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Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" ?? pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

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La publicación llegó después de que Bullrich reconociera que desconocía las modificaciones sobre Discapacidad incorporadas por el Ejecutivo al proyecto de Presupuesto.

La senadora afirmó que el asunto no había sido planteado en la mesa política de la que participa y advirtió que episodios de ese tipo resienten la relación del oficialismo con sus aliados en el Congreso.

La controversia se originó porque el texto enviado al Parlamento descarta la actualización obligatoria de las prestaciones y permite que obras sociales y prepagas establezcan sus propios valores a partir de un monto mínimo.

Esos cambios avanzaban en un sentido diferente al de las conversaciones que ya se desarrollaban en la Cámara de Diputados. La polémica generó reproches y acusaciones cruzadas dentro de la Casa Rosada.

La situación también abrió dudas acerca de qué área redactó el apartado. Mientras algunos sectores señalaron al Ministerio de Economía, otros apuntaron a la Secretaría de Legal y Técnica o a las diferencias internas dentro del propio oficialismo.

En ese escenario, Bullrich no formuló una nueva declaración sobre la polémica y optó por un mensaje sin palabras: una canción cuyo título resumió la actitud que buscó exhibir frente a la crisis.

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