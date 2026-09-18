Hamilton de Holanda deslumbró en Bariloche con un virtuoso trío en el FIMBA 2026

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) - La segunda jornada del Festival Internacional de Música de Bariloche (FIMBA) tuvo como protagonista al músico brasileño Hamilton de Holanda, quien ofreció dos conciertos en el teatro La Baita junto al tecladista Salomão Soares y el baterista Thiago "Big" Rabello.

En su primera visita a la ciudad, el referente del bandolím presentó un repertorio que transitó por distintos géneros y tradiciones, incluyendo composiciones de su disco más reciente, NOVA, nominado al Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum Instrumental.

El concierto comenzó con Saudades do Rio, una pieza de 2011, y continuó con Nova alvorada, ya dentro del universo de NOVA. Durante la presentación, el trío combinó elementos del choro, el jazz, la samba y sonidos de raíz afro, además de pasajes próximos al jazz rock y referencias a la obra de Egberto Gismonti.

La propuesta se sostuvo en el ensamble entre los tres músicos. Holanda llevó el bandolím al centro de la escena, mientras que Soares y Rabello tuvieron un papel decisivo en la construcción de cada interpretación. El teclado incorporó sonoridades eléctricas y el Moog, mientras la batería asumió por momentos un papel melódico.

Después de Afro Choro, Holanda compartió que durante la pandemia compuso 366 piezas, una por cada día de 2020. De ese período surgió Todo Dia É Um Recomeço, que permitió al trío profundizar el intercambio entre improvisación y composición.

El recorrido continuó con Frio lá fora, de NOVA, que presentó un clima más pausado y cinematográfico, y Mono no aware, marcada por sonoridades orientales. El músico también dedicó un momento a la música argentina con una versión de Oblivion, de Astor Piazzolla, basada en una experiencia personal que relató ante el público.

El cierre estuvo a cargo de Flying Chicken, una pieza de gran exigencia técnica que finalizó con el público de pie. En el segundo turno, los músicos regresaron para interpretar Mantra da Criação como bis.

La programación de la jornada también incluyó a la chilena Elizabeth Morris, la propuesta de folclore de La Ferni, el universo urbano del músico local Tobi Dolezor y el abordaje del tango del Daniel Ruggiero Cuarteto. El FIMBA 2026 es organizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro.