Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 18 de septiembre

Hoy, viernes 18 de septiembre de 2026, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran un panorama variado y significativo que impacta en la economía y en las decisiones financieras de los argentinos. La cotización del dólar oficial está fijada en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, actualizaciones que reflejan la normativa del Banco Central. Este tipo de cambio oficial es el que se utiliza para las operaciones bancarias y las transacciones comerciales reguladas.

Por su parte, el dólar blue, que opera en el mercado informal, se posiciona oficialmente en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. Este tipo de cambio es un reflejo de la oferta y demanda que escapa del control del gobierno, y suele ser más alto debido a las restricciones cambiarias vigentes en el país.

Otro indicador importante es el dólar mayorista, utilizado por las empresas y grandes transacciones, que se encuentra en $1.505 para la compra y $1.514 para la venta. Este valor también influye en el mercado debido a la cercanía con el dólar oficial que se utiliza para el comercio exterior.

Además, se destacan las cotizaciones en el mercado de Bolsa, donde el dólar se cotiza en $1.534,7 para la compra y $1.536,9 para la venta, así como el dólar contado con liquidación, que llega a valores de $1.597,1 para la compra y $1.597,8 para la venta. Estos precios suelen reflejar las expectativas del mercado sobre la futura evolución del tipo de cambio.

No menos importante es el dólar cripto, que actualmente se sitúa en $1.591,83 de compra y $1.596,24 de venta. Este tipo de cambio refleja el uso de criptomonedas como medio de ahorro y transacción, una alternativa en un contexto de inflación y depreciación del peso argentino.

Finalmente, el dólar tarjeta, impuesto para las transacciones realizadas con tarjetas de crédito en el exterior, alcanza los $1.930,5 para la compra y $1.995,5 para la venta. Este tipo de cambio se ve afectado por el impuesto PAIS y las percepciones a cuenta del Impuesto a la Renta, lo que eleva considerablemente su costo final.

El comportamiento del tipo de cambio en Argentina suele verse afectado por diversos factores, como la situación económica global, la inflación interna, las políticas del gobierno y los rumores sobre las elecciones. La volatilidad en el mercado también responde a las decisiones del Banco Central, que busca mantener un equilibrio en la economía.