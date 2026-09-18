Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.
El sorteo número 18893 de la quiniela matutina se realizó el viernes 18 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue el 9034, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18893 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue el 9034, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9034
2° 0626
3° 4860
4° 4575
5° 0047
6° 8314
7° 3386
8° 8904
9° 8411
10° 4985
11° 8582
12° 1298
13° 3445
14° 4974
15° 7322
16° 4538
17° 4288
18° 2244
19° 4067
20° 9752
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18893 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 18 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 9034.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 9034, 2° 0626, 3° 4860, 4° 4575, 5° 0047.