Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.

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El sorteo número 18893 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue el 9034, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9034

2° 0626

3° 4860

4° 4575

5° 0047

6° 8314

7° 3386

8° 8904

9° 8411

10° 4985

11° 8582

12° 1298

13° 3445

14° 4974

15° 7322

16° 4538

17° 4288

18° 2244

19° 4067

20° 9752