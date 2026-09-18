FOTO: Cae prófugo por asalto a Scioli: detención en La Plata tras meses de búsqueda

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- Un joven de 19 años, quien se encontraba prófugo por un intento de robo al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, en la localidad bonaerense de Villa La Ñata, fue detenido en la ciudad de La Plata.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Thiago Alejandro Martore, uno de los malhechores que a fines de julio cometió el asalto a mano armada en el domicilio del ex gobernador en el partido de Tigre.

El acusado se ocultaba en una vivienda de alquiler junto a otro cómplice identificado como Geremías Andrés Campanella Fernández, de 18 años, y ambos fueron arrestados en horas de la noche de este jueves.

Los implicados se dedicaban a la sustracción de motos a mano armada y las autoridades les incautaron dos rodados, revólveres, balas y celulares durante los allanamientos realizados en la calle 30, entre 86 y 87, en Altos de San Lorenzo.

Martore y Fernández quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego.

Efectivos de la Comisaría Novena de La Plata llevaron a cabo tareas de inteligencia, tales como filmaciones y ciberpatrullaje. "En redes sociales exhibían las motos que robaban y portaban armas de fuego", contó uno de los investigadores ante la consulta de NA.

En tanto, el ex agente de la Policia Bonaerense Brian Orona, que encabezaba la organización criminal, había sido arrestado el 24 de julio horas después del intento de robo a Scioli en su casa de Villa La Ñata. Los malvivientes utilizaron máscaras de payasos para no ser individualizados en las cámaras de vigilancia.