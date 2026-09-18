Calleri destacó la Copa Davis en Neuquén y confirmó el regreso de Argentina al Kempes

Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y de la Agencia Córdoba Deportes, destacó la realización de la Copa Davis en Neuquén y remarcó el valor de llevar una competencia de esta magnitud al interior del país.

El dirigente se encuentra en la Patagonia, donde Argentina disputa una nueva serie de Copa Davis. Según explicó, se trata de la edición más austral del certamen que se haya disputado en el país.

“Es la Copa Davis más austral que hemos jugado en Argentina”, señaló Calleri, quien destacó además el trabajo de organización y las condiciones que encontraron los jugadores.

“Viene todo perfecto, la cancha está impecable y los jugadores se sienten cómodos”, afirmó.

Calleri puso especial énfasis en la importancia de trasladar la competencia fuera de los grandes centros deportivos.

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“Cuando la Copa Davis se va al interior se nota la necesidad de que estos chicos vayan a mostrar lo que se ve por televisión. No es lo mismo por televisión que en vivo”, explicó.

En ese sentido, consideró que la presencia del equipo argentino permite acercar a los jugadores y al torneo a públicos que habitualmente siguen las competencias a través de las transmisiones.

El dirigente también agradeció al gobernador de Neuquén y a su equipo por la recepción y la organización de la serie.

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Por qué eligieron una superficie indoor

Una de las particularidades de esta Copa Davis es que se disputa bajo techo y sobre una superficie dura, una combinación que no suele ser habitual en las series que se juegan en Argentina.

Calleri explicó que la elección fue consensuada con los jugadores, el cuerpo técnico y el capitán del equipo argentino.

“Los chicos vienen jugando en superficie dura y van a seguir su gira en superficie dura”, detalló.

La carpeta instalada en Neuquén, según indicó, es del mismo tipo que la que se utiliza en torneos indoor de Europa, como el de Viena. De esta manera, el objetivo fue mantener las condiciones de juego que los tenistas tendrán durante la continuidad de su calendario.

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“Fue una decisión en conjunto para que ellos sigan jugando en una superficie que venían haciendo y que van a continuar en la gira”, explicó.

Calleri destacó además que los jugadores se mostraron conformes con la cancha y con la superficie instalada.

La Selección argentina vuelve al Kempes

En su otro rol como titular de la Agencia Córdoba Deportes, Calleri confirmó que la Selección argentina volverá a jugar en el estadio Mario Alberto Kempes después de cuatro años.

La llegada del equipo nacional a Córdoba fue gestionada, según explicó, entre el gobernador Martín Llaryora y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

“Después de cuatro años vuelve la Selección argentina al Kempes”, confirmó.

Calleri anticipó que la próxima semana se realizará una reunión operativa con la Asociación del Fútbol Argentino para definir cuestiones vinculadas al encuentro, entre ellas la cantidad de público que podrá ingresar al estadio.

“El miércoles tenemos una reunión operativa con AFA y ahí vamos a saber fehacientemente si va a haber aforo o no, y de qué cantidad estamos hablando”, explicó.

Más allá de esos detalles, destacó el regreso del seleccionado a Córdoba y planteó como objetivo que la presencia del equipo nacional en la provincia pueda repetirse con mayor frecuencia.

“Lo importante es que Argentina va a jugar en el Kempes nuevamente y que vuelva a venir más seguido, que no pase tanto tiempo”, sostuvo.

El recuerdo de su triunfo ante Ferrero

La entrevista también permitió a Calleri recordar uno de los momentos más importantes de su carrera como tenista: el triunfo ante Juan Carlos Ferrero, entonces número uno del mundo, en la Copa Davis.

A 23 años de aquel partido, contó que volvió a recordarlo junto con el cuerpo técnico y los jugadores durante una cena.

“Son recuerdos muy lindos que te deja la Copa Davis”, expresó.

El cordobés compartió así una experiencia que, más de dos décadas después, sigue formando parte de las anécdotas que transmite a las nuevas generaciones del equipo argentino.

Entrevista de Jorge Parodi.