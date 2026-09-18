Cuándo y cómo fertilizar tu césped para un crecimiento óptimo en primavera

Muchas empresas de cuidado del césped intentaron convencer a los propietarios de que es necesario fertilizar el césped varias veces al año. Sin embargo, la realidad es que una sola aplicación suele ser suficiente. Pero esto solo ocurre si se realiza en el momento adecuado, que muchos asumen erróneamente es en primavera.

Aunque parece lógico, ya que el césped comienza a brotar, en realidad, el momento clave para fertilizar es al final de la temporada de crecimiento, justo antes de que el césped entre en estado de dormancia durante el invierno.

Fertilizar en otoño ayuda a fortalecer el sistema radicular del césped, lo que facilita su crecimiento verde y abundante en primavera. "El fertilizante de otoño le da a tu césped una ventaja al ayudarlo a superar las malezas invernales y prevenir la aparición de cangrejo en primavera", explicó Frank Rossi, profesor asociado de horticultura en la Escuela de Ciencias de Plantas Integrativas de la Universidad de Cornell.

Para determinar cuándo y cómo aplicar el fertilizante de otoño, Rossi recomendó fertilizar cuando el césped aún esté creciendo, aunque no tan rápidamente como en primavera. La mayoría de las gramíneas reducen su tasa de crecimiento una vez que la temperatura se mantiene por debajo de 55°F (aproximadamente 13°C). En las regiones más frías del país, esto hace que desde finales de septiembre hasta finales de octubre sea el momento ideal para fertilizar.

Para elegir el mejor fertilizante para tu césped, los expertos del Good Housekeeping Institute Home Improvement Outdoor Lab sugirieron realizar un análisis del suelo enviando una muestra a la extensión cooperativa local; este servicio puede costar alrededor de 20 dólares. Los resultados del análisis indicarán qué mezcla de fertilizante utilizar (los números en la bolsa de fertilizante, en orden N-P-K, indican el porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente, en base a peso). Si no deseas realizar el análisis, la Calculadora de Fertilizantes de Césped de la Universidad de Purdue es una guía útil.

Como regla general, nunca se debe aplicar más de 1 libra de nitrógeno por cada 1,000 pies cuadrados de césped. Es fundamental optar por un fertilizante de liberación lenta, que alimentará el césped durante la temporada baja. Los fertilizantes de liberación rápida son menos efectivos y tienen más probabilidades de filtrarse en las aguas circundantes, contaminando las fuentes de agua.

Los expertos en productos recomendaron utilizar un aplicador de difusión para distribuir el fertilizante de manera uniforme sobre el césped. Vale la pena comprar uno, ya que se utilizará cada año, aunque también se pueden alquilar en centros de jardinería. Para aplicar el fertilizante, se debe ajustar el aplicador al número de distribución correcto, que debe estar indicado en la bolsa de fertilizante. Luego, se llena la máquina y se fertiliza; es importante regar el césped abundantemente después para ayudar a que el fertilizante penetre en el suelo.

Existen otras formas de potenciar la efectividad del fertilizante de otoño. Una opción es airear el césped. Este proceso, que se puede realizar con un aireador de núcleo disponible para alquilar, extrae pequeños tapones de suelo del césped. Airear antes de fertilizar permitirá que los nutrientes lleguen más fácilmente al sistema radicular.

Dejar los recortes de césped también es recomendable. Los expertos sugirieron mulching en lugar de recoger los recortes, especialmente al final de la temporada, ya que estos proporcionan una fuente natural de nutrición para el césped, lo que podría reducir la necesidad total de fertilizante en un 25%.

Además, se debe deshacer del thatch en el césped. Esto se realiza con un rastrillo de desgarre o un desgarro mecánico, y elimina la densa capa de material vegetal vivo y muerto que se acumula en el césped con el tiempo, dificultando que el agua y los nutrientes lleguen a las raíces.

Finalmente, es importante no cortar el césped antes de que deje de crecer. No es recomendable escalar el césped, especialmente al acercarse el invierno. Se debe programar el último corte para cuando la temperatura aún esté alrededor de 60°F (aproximadamente 16°C). Se sugiere dejar un poco más de altura, cortando hasta 4 pulgadas en lugar de las 3.5 pulgadas habituales.