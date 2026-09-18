Consejos para preparar tu jardín de perennes para el invierno y asegurar su florecimiento en primavera

A medida que bajan las temperaturas y caen las hojas, el jardín no ha terminado su ciclo; se está preparando para el próximo año. El clima frío es la señal para preparar los lechos de perennes para el invierno, y la forma en que se maneje esta preparación ahora influirá en la fortaleza con la que el jardín regrese en primavera. La jardinería de otoño protege la inversión y prepara a las plantas para un regreso más fuerte.

Es fundamental conocer cuáles plantas necesitan protección, como las peonías y los lirios, y cuáles pueden soportar un invierno más riguroso, como las echinaceas y las susanas de ojos negros. Para ayudar a evitar errores comunes, se consultó a Annie Morton, embajadora de la marca Hoselink y jardinera activa que sostiene que el cuidado de la tierra comienza en nuestro propio patio.

1. Podar demasiado pronto

Es tentador limpiar el jardín tan pronto como las plantas comienzan a marchitarse, pero podar las perennes demasiado pronto puede causar más daño que beneficio. Podar antes de que hayan entrado completamente en letargo interrumpe el proceso natural de la planta de enviar energía hacia las raíces para su almacenamiento invernal. Morton señala que es seguro podar "una vez que todo el follaje se haya vuelto marrón y seco, y los tallos se sientan crujientes en lugar de suaves". Sugiere una prueba simple: si al tirar suavemente, la parte superior se rompe fácilmente, la planta está realmente en letargo y lista para ser podada.

2. Olvidar regar

Muchos jardineros cometen el error de reducir el riego demasiado pronto, dejando las raíces vulnerables a secarse antes de que llegue el invierno. Morton aconseja disminuir gradualmente el riego una vez que las temperaturas diurnas se estabilicen en los 15 °C, pero no detenerse por completo. "Regar una vez a la semana durante los meses de otoño es lo preferido, a menos que haya estado realmente seco", afirma. Cuando se riega, es mejor empapar el suelo lentamente y profundamente cerca de la base de la planta, en lugar de una rápida pulverización superficial, para que la humedad llegue a la zona de las raíces antes de que el suelo se congele. El objetivo es mantener el suelo ligeramente húmedo hasta que comience a helar. Cuando las noches frías se vuelvan consistentes y la capa superior del suelo se mantenga fría, es seguro detenerse.

3. Dividir o mover plantas demasiado tarde

El otoño es un buen momento para dividir perennes abarrotadas o mover plantas a mejores ubicaciones, pero el tiempo es clave. Replantar demasiado cerca de la primera helada significa que las raíces no tendrán suficiente tiempo para establecerse antes de que el suelo se congele. Morton advierte que "si estás contando los días para esa primera helada, probablemente ya sea demasiado tarde". Recomienda dar a las nuevas divisiones al menos seis a ocho semanas para asentarse. Agregar una ligera capa de mantillo justo después de replantar ayuda a amortiguar los cambios de temperatura mientras se establecen las nuevas raíces. Una vez que las temperaturas nocturnas se mantengan consistentemente frías y el suelo se sienta frío al tacto, es mejor esperar hasta la primavera.

4. Limpiar en exceso el jardín

Un jardín impecable puede resultar satisfactorio en otoño, pero eliminar cada hoja y tallo puede causar más daño que beneficio. "Se trata de encontrar ese término medio: lo suficientemente ordenado para que se vea bien a la vista, pero no tan limpio que parezca estéril", afirma Morton. Si se eliminan todos los restos orgánicos, también se quita el aislamiento natural que protege las raíces y el hábitat que alberga insectos beneficiosos durante el invierno. Recomienda dejar algunas hojas caídas, tallos secos y cabezas de semillas en su lugar. La excepción son los materiales vegetales que muestran signos de enfermedades fúngicas o daños por plagas, que deben ser retirados y desechados en lugar de dejarse en el lecho durante el invierno. Los restos vegetales actúan como el mantillo natural y también proporcionan alimento para los pájaros durante los meses fríos.

5. Apretar o perder el rastro de las plantas

Cuando las perennes están demasiado juntas, compiten por espacio, luz solar y nutrientes, lo que lleva a un crecimiento más débil y menos flores. Morton sugiere que el otoño es el momento perfecto para dar un paso atrás y evaluar la disposición del jardín. También recomienda trazar un mapa de dónde crecerá cada perenne, dejando suficiente espacio para su tamaño maduro en lugar de cómo se ve en este momento. "Usa etiquetas o marcadores para señalar el lugar de cada planta mientras aún es visible", dice, "así no olvidarás qué está plantado donde durante el invierno". Tomarse el tiempo ahora para etiquetar y planificar ahorra mucho esfuerzo, adivinaciones y plantas estresadas cuando llegue la primavera.

6. Cortar todo al ras

Si bien puede parecer ordenado cortar todas las perennes hasta el suelo, un poco de moderación puede ser beneficioso para el ecosistema del jardín. Morton aconseja dejar las cabezas de semillas resistentes y las gramíneas ornamentales en pie. Estas aportan textura y belleza al paisaje invernal, además de ofrecer refugio para los pájaros e insulación para las raíces. Las plantas con tallos suaves y carnosos que tienden a pudrirse, como las peonías y los lirios, pueden cortarse de manera segura una vez que el follaje se ha vuelto marrón. Morton recomienda mantener perennes nativas como las susanas de ojos negros, echinaceas y penstemon en su lugar, ya que continúan beneficiando a los polinizadores y pájaros durante el invierno. El objetivo, dice, es "mantener lo que ayuda al jardín a prosperar en el frío y recortar lo que podría convertirse en un desastre húmedo".

7. Saltarse el mantillo o fertilizar demasiado tarde

No abonar o fertilizar demasiado tarde en la temporada puede dejar a las perennes vulnerables justo cuando más necesitan protección. Morton indica que el mejor momento para aplicar mantillo es "una vez que el suelo se ha enfriado, o cuando se siente notablemente frío al tacto, generalmente alrededor de 10–13 °C, a unos pocos centímetros de profundidad". Este momento ayuda a aislar las raíces sin atrapar calor excesivo. Mantener el mantillo a unos centímetros de la base de los tallos en lugar de apilarlo directamente contra ellos, ya que el mantillo en contacto con la corona puede atrapar humedad y provocar pudrición. Morton explica que el mantillo de otoño actúa como una manta acogedora, protegiendo el suelo desnudo de las temperaturas bajo cero y la pérdida de humedad. Recomienda usar materiales naturales como hojas trituradas, paja o corteza y evitar fertilizantes ricos en nitrógeno, que pueden desencadenar un nuevo crecimiento tierno que la helada dañará rápidamente.

Un poco de preparación en otoño puede marcar una gran diferencia en cómo se desempeñan las perennes la próxima primavera. Al evitar estos errores comunes, se ayudará al jardín a sobrevivir el invierno y volver más fuerte cuando regresen los días cálidos.