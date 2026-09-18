FOTO: Familiares de víctimas de la inseguridad solicitan audiencia con el Papa durante su visita a Argentina

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- Familiares de víctimas de la inseguridad han presentado un petitorio con la intención de tener un encuentro con el papa León XIV durante su visita a Argentina programada para noviembre.

"Cuando un ser querido es arrebatado por la violencia, el dolor nunca desaparece. Las familias de las víctimas de homicidio cargamos con una ausencia que nos marca para siempre", se expresa en la plataforma Change.org, donde se hizo pública esta solicitud.

El Sumo Pontífice tiene previsto visitar la cárcel de Villa Devoto, un gesto que los familiares consideran como "un acto de misericordia valioso", aunque subrayan que "su voz" también "merece ser escuchada".

En conversación con la Agencia Noticias Argentinas, Laura Fernández, madre de Lara Valentina Fernández, una adolescente de 17 años asesinada por delincuentes durante un robo el 1 de enero de 2022 en Lomas de Zamora, afirmó que el objetivo es que el Papa "vea las dos caras de la verdad".

"Seguramente encuentre un montón de falencias. Los delincuentes están encerrados, pero se encuentran bajo techo, con comida, agua y pueden respirar. Nosotros estamos afuera y sufrimos una agonía eterna hasta el final de nuestros días porque la pérdida de un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida. Queremos que él nos reciba para que observe nuestro dolor y nos haga una bendición.", manifestó.

Asimismo, Laura expresó su intención de plantear una pregunta específica al Papa sobre dos de los Diez Mandamientos: "No robarás" y "No matarás".

"¿Por qué mataron y robaron? ¿Por qué ellos mataron y robaron? Y si eso tiene un perdón de Dios, yo como mamá que mató a mi hija no lo voy a perdonar nunca en la vida. Me gustaría preguntárselo", añadió Laura, quien reiteró que "ya no cree en la Justicia" porque para "muchos familiares no fue justa".

El Papa estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, y visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.