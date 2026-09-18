Papa León XIV en Córdoba: habrá 11 mil policías y un operativo coordinado con otras provincias

FOTO: El papa León XIV instó a construir relaciones profundas en la era de las redes sociales y la IA.

La visita del papa León XIV a Córdoba tendrá un amplio operativo de seguridad, con casi 11.000 efectivos de la Policía de Córdoba desplegados en las calles, además de la participación de fuerzas federales y personal de seguridad del Vaticano.

Así lo confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien explicó que el dispositivo no se limitará al lugar donde se realizará la misa, sino que abarcará las rutas de acceso, los recorridos del Pontífice y los principales puntos de concentración de personas.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba. Para el caso cordobés, la fecha prevista es el 10 de noviembre.

Coordinación con las provincias

Quinteros explicó que Córdoba trabaja en conjunto con las provincias que tendrán un importante flujo de peregrinos hacia la capital provincial.

En particular, mencionó a Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis y San Juan, cuyos habitantes podrían trasladarse hacia Córdoba para participar de las actividades.

“Cuando ingresen a nuestras rutas, será deber nuestro cuidarlos, y cuando salgan de las rutas de otras provincias, esas policías también los tendrán que estar cuidando”, señaló el ministro.

La idea es establecer una coordinación que permita acompañar a los visitantes durante todo el recorrido, desde sus lugares de origen hasta Córdoba y durante el regreso.

El esquema se encuadra además en el Comando Unificado Federal Córdoba–Viaje Apostólico de Su Santidad el Papa León XIV, creado por el Ministerio de Seguridad Nacional para coordinar los despliegues especiales durante la visita. El dispositivo incluye a Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, entre otros organismos.

Casi 11 mil policías en las calles

El ministro señaló que la Policía de Córdoba dispondrá de casi 11.000 efectivos para las tareas de seguridad pública.

La magnitud del operativo responde a la incertidumbre sobre la cantidad final de asistentes. Quinteros mencionó que para una visita de Juan Pablo II a Córdoba se había registrado una convocatoria cercana a las 500.000 personas, mientras que desde el Vaticano se contempla para esta ocasión una cifra de alrededor de 700.000.

El funcionario advirtió que la concurrencia podría incluso superar esa estimación.

A ese despliegue se sumarán Gendarmería, otras fuerzas federales y el Ejército, según detalló durante la entrevista.

La seguridad del Papa estará a cargo de un primer anillo

Quinteros diferenció las tareas de protección directa del Pontífice de las vinculadas con la seguridad de la multitud.

La custodia inmediata de León XIV estará a cargo de los organismos de seguridad de la Santa Sede. El Gobierno nacional estableció formalmente que el dispositivo argentino deberá coordinarse con los responsables de la seguridad del Vaticano, sin modificar sus respectivas cadenas de mando.

“Nosotros tenemos que darle seguridad no solamente a Su Santidad en tierras cordobesas, sino a todos los cientos de miles de argentinos, cordobeses y de otros países”, explicó Quinteros.

El operativo provincial se concentrará así en los accesos, las zonas de concentración, los recorridos y la asistencia a quienes concurran a las distintas actividades.

Qué función tendrán los voluntarios

Otro de los puntos que todavía se encuentra en definición es el rol de los voluntarios que participarán de la organización de la jornada.

Quinteros explicó que los detalles serán establecidos en las próximas reuniones con los responsables de la seguridad del Vaticano. El control del sector más cercano al lugar de celebración quedará bajo responsabilidad de la seguridad papal.

Los voluntarios tendrán tareas vinculadas principalmente con la asistencia al público, como orientación, hidratación, atención sanitaria y organización de los corredores de evacuación.

La intención es disponer de carpas sanitarias, puestos de hidratación, salidas de emergencia y corredores seguros para facilitar una eventual evacuación.

La Iglesia de Córdoba ya comenzó a organizar el sistema de voluntariado y la inscripción de peregrinos para la misa multitudinaria en FAdeA.

Un operativo que también abarca las rutas

Quinteros remarcó que el dispositivo comenzará mucho antes de que los peregrinos lleguen a la ciudad y continuará después de su partida.

Por ese motivo, uno de los objetivos de las reuniones con las autoridades de seguridad de las distintas provincias es coordinar controles y asistencia en los corredores que conectan a Córdoba con el resto del país.

El funcionario sostuvo que la ciudad tendrá una transformación importante durante esos días por la cantidad de visitantes y pidió esperar las próximas definiciones para conocer los lugares de ingreso, evacuación y los puntos previstos para observar el paso del Papa.

Además de la misa en FAdeA, se prevén actividades de León XIV en distintos sectores de la ciudad, incluido el centro cordobés. El Gobierno nacional ya estableció que el comando especial deberá coordinar los despliegues en los lugares de celebración, recorridos, accesos y zonas de concentración.

La lucha contra el crimen organizado

Durante la entrevista, Quinteros también se refirió al trabajo conjunto entre las provincias y las fuerzas federales para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

El ministro destacó la coordinación con otras jurisdicciones y mencionó como ejemplo un operativo realizado en Córdoba junto con la Policía de Tucumán, relacionado con una investigación sobre una banda que utilizaba tecnología para inhibir vehículos de alta gama.

Según detalló, el procedimiento contó con 120 gendarmes, más de 100 órdenes de allanamiento y 27 personas detenidas.

Quinteros sostuvo que la cooperación entre fuerzas provinciales, federales y organismos de distintas jurisdicciones permite avanzar en investigaciones que exceden los límites territoriales de una sola provincia.

En ese sentido, remarcó que el delito organizado no reconoce fronteras provinciales y planteó la necesidad de sostener una estrategia coordinada entre las distintas fuerzas de seguridad.

Entrevista de Informados, al Regreso.