El intendente de Balnearia habló del bebé internado: "No era una familia problemática"

El intendente de Balnearia, Miguel Méndez, habló sobre la situación de la familia del bebé de 28 días que permanece internado en terapia intensiva en Córdoba con fracturas y presencia de cocaína en sangre. Sus padres fueron detenidos e imputados por lesiones graves calificadas por el vínculo, mientras la Justicia investiga cómo se produjeron las lesiones.

El jefe municipal aseguró que el caso generó una fuerte conmoción en la localidad, donde la familia es conocida, y destacó especialmente la preocupación por los otros dos hijos menores de la mujer, que quedaron bajo el cuidado de una familiar.

“Estamos trabajando en conjunto con Cenaf por los otros menores, ya que tiene dos hijos más que están a cargo de un familiar”, explicó.

Según relató, el municipio comenzó a intervenir hace aproximadamente tres días y mantiene un seguimiento de la situación de los niños, ambos escolarizados.

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Los otros dos hijos quedaron con su abuela

Méndez precisó que los menores, de 10 y 12 años, permanecen al cuidado de una abuela. El municipio realiza averiguaciones con las escuelas para determinar si existían antecedentes de situaciones de vulnerabilidad que hubieran sido advertidas previamente.

“Estamos haciendo averiguaciones a ver si hubo algo de alguna vulnerabilidad, algo que haya estado en los colegios, que haya quedado informado en algún lado, pero no lo tenemos todavía”, señaló.

El intendente remarcó que, hasta el momento, no cuenta con antecedentes de intervenciones municipales similares con esta familia.

“No es una familia como que los menores ya tuvimos varias intervenciones, como nos pasa con otras familias”, afirmó.

En ese sentido, explicó que justamente por esa ausencia de antecedentes el caso generó sorpresa entre las autoridades locales.

“Nos llama la atención todo esto”

Consultado sobre si existían antecedentes de consumo problemático de sustancias por parte de los padres, Méndez dijo que no tenía conocimiento de una situación de ese tipo.

“No, la verdad que nos llama la atención”, respondió.

El intendente recordó que el municipio había asistido a la madre durante su embarazo y en los traslados vinculados con el nacimiento del bebé, pero aseguró que en esas circunstancias no habían detectado señales que encendieran una alerta.

“Cuando el bebé tiene días, a esta chica se la ha estado asistiendo en su traslado para cuando dio a luz y no tuvimos ningún síntoma que nos haya llamado una alerta o algo”, relató.

También señaló que, según la información que recibió, durante la internación de la madre los análisis realizados en el hospital no habían mostrado inconvenientes.

La situación laboral de los padres

Méndez contó además que ambos adultos tenían actividad laboral. Dijo que la mujer había trabajado durante el embarazo, aunque no pudo precisar si continuaba haciéndolo después del nacimiento.

Respecto del padre del bebé, señaló que realizaba trabajos ocasionales y tareas como albañil.

El intendente aclaró que no conocía personalmente al hombre y que recibió información sobre su identidad y su situación familiar a partir de las últimas horas, luego de que se conociera el caso.

Una investigación que continúa

El bebé fue trasladado desde San Francisco al Hospital Materno Neonatal de Córdoba, donde permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

Los padres quedaron detenidos e imputados por lesiones graves calificadas por el vínculo. Además, la presencia de cocaína en el organismo del recién nacido motivó la intervención de la Fiscalía de Narcotráfico de San Francisco.

Mientras avanza la causa para establecer qué ocurrió y cómo se produjeron las lesiones, el municipio de Balnearia mantiene el acompañamiento de los otros dos menores de la familia y trabaja junto a los organismos de niñez para evaluar su situación.

Informe de Gonzalo Carrasquera.