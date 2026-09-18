El telescopio espacial Roman de la NASA podría operar más del doble de lo previsto inicialmente

El telescopio espacial Roman de la NASA podría tener la capacidad de operar durante más tiempo del esperado inicialmente. Gracias a una primera corrección de trayectoria extremadamente precisa y un manejo eficiente del combustible, el observatorio podría extender su vida útil a más de 22 años.

El director del Centro Goddard de Vuelo Espacial de la NASA, Jamie Dunn, expresó: "Como resultado de una planificación exquisita por parte de nuestro equipo de dinámica orbital, una ejecución brillante por parte del equipo de operaciones y un lanzamiento preciso de SpaceX, Roman tiene combustible para al menos 22 años de operaciones científicas potenciales".

Varios factores contribuyeron a esta notable extensión de la vida útil. Durante su primera corrección de trayectoria, Roman utilizó mucho menos combustible del previsto, además de llevar propulsor adicional en su lanzamiento, y se espera que conserve aún más durante su segunda corrección y la inserción orbital.

Diseño original de 10 años

El telescopio fue diseñado para una misión primaria de cinco años y una misión extendida de otros cinco, lo que le otorga un presupuesto de combustible destinado a 10 años de operaciones. Dado que el propulsor es el recurso consumible principal de la nave espacial, cada kilogramo ahorrado durante su trayectoria puede traducirse en años adicionales de observaciones científicas.

Primera maniobra podría añadir cuatro años

Roman llevó a cabo su primera maniobra el 31 de agosto, ajustando su trayectoria hacia la órbita final del observatorio. Desde entonces, el equipo de misión ha estado analizando cómo esta maniobra afectó las proyecciones de combustible a largo plazo.

Los resultados fueron mejores de lo esperado. La maniobra se completó con más del 99% de precisión y consumió menos del 10% del combustible reservado para ella. Roman utilizó aproximadamente 18 kilogramos (40 libras), en comparación con la asignación planificada de 200 kilogramos (441 libras).

Este ahorro podría proporcionar aproximadamente cuatro años adicionales de operaciones científicas potenciales.

Combustible adicional en el lanzamiento podría añadir otros cuatro años

Roman también comenzó su misión con más propulsor disponible del que los planificadores originalmente esperaban necesitar. Los ingenieros calcularon los requisitos de combustible de la nave utilizando un peso máximo conservador de 9,800 kilogramos (21,605 libras). Al final, Roman pesó solo 8,056 kilogramos (17,760 libras) en el lanzamiento.

Al ser más ligera, la nave requirió menos combustible para su corrección de trayectoria. Su menor masa también permitió al equipo llenar los tanques de propulsor de Roman a su máxima capacidad, en lugar de llevar solo el combustible necesario para la misión de 10 años.

Ese combustible adicional podría soportar aproximadamente cuatro años más de operaciones.

La líder de propulsión de Roman en NASA Goddard, Alison Rao, comentó: "La masa de una nave espacial cambia a lo largo del proceso de diseño y construcción, así que basamos el presupuesto de propulsor en un valor máximo establecido para no quedarnos cortos. También rastreamos el propulsor necesario en función de la masa real durante la integración y prueba, para asegurarnos de tener margen. Dado que la masa de Roman fue menor de lo que habíamos presupuestado, pudimos llenar los tanques de propulsor a su capacidad en lugar de solo llenarlos lo necesario para los requisitos de 10 años".

Más ahorros de combustible esperados

La exitosa primera corrección de trayectoria de Roman también se espera que haga que la segunda corrección sea mucho menor, lo que podría conservar aún más propulsor. Debido a que la primera maniobra fue tan precisa, los controladores de la misión pueden esperar más tiempo antes de realizar el ajuste de seguimiento, que ahora está programado para finales de este mes. Esa maniobra proporcionará la cantidad final de energía que Roman necesita para alcanzar su posición objetivo antes de ingresar a su órbita permanente alrededor de L2.

Se prevé que Roman llegue a L2 aproximadamente 100 días después del lanzamiento, alrededor de principios de diciembre. Las estimaciones actuales indican que la segunda corrección y la inserción orbital deberían requerir menos combustible del que se había presupuestado originalmente. Juntas, esas economías podrían proporcionar aproximadamente cuatro años adicionales de vida útil de la misión y dejar aún más propulsor disponible para futuros trabajos científicos.

Una vez que Roman se establezca en su órbita alrededor de L2, mantener su posición solo requerirá quemas de mantenimiento periódicas aproximadamente una vez cada 28 días.