Un bebé de 28 días está en terapia intensiva con fracturas de cráneo y cocaína en sangre en Córdoba

Un estremecedor caso de supuestos maltrato e intoxicación infantil conmociona a la provincia de Córdoba.

Un bebé de tan solo 28 días, oriundo de la localidad de Balnearia, permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Neonatal de la capital provincial, tras haber ingresado con fracturas múltiples y vestigios de cocaína en su organismo.

El hecho se desencadenó cuando sus padres, una mujer de 26 años y un hombre de 33, trasladaron al lactante al Hospital Iturraspe de San Francisco manifestando que presentaba problemas respiratorios.

Sin embargo, la revisión médica reveló un cuadro de extrema gravedad que obligó a su inmediata derivación e intervención judicial.

"Ingresó con un severo cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria, y con aparentes golpes físicos. Una vez que se logró estabilizar ese cuadro, se determinó que presentaba golpes externos y un examen más exhaustivo confirmó al menos una fractura en el cráneo y en la región del omóplato", confirmó el fiscal de Morteros, Francisco Payges.

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Ante el hallazgo de drogas en los análisis clínicos, la fiscalía ordenó la detención inmediata de ambos progenitores biológicos. "Ambos están detenidos bajo la imputación de lesiones graves calificadas por el vínculo, aunque no se descarta modificar la calificación dada la gravedad del cuadro. Además, al presentar vestigios de cocaína en sangre, le dimos intervención a la Fiscalía de Narcotráfico de San Francisco", agregó el fiscal.

En tanto, el parte médico indica que el menor se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Por orden de la Justicia, los otros dos hijos de la mujer, de 10 y 12 años, fueron apartados del domicilio familiar mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

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