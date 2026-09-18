Inocencia Fiscal II: "Es una buena noticia para todos los contribuyentes"

La aprobación de la Inocencia Fiscal II en el Senado introduce cambios en la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las Ganancias y apunta a facilitar la exteriorización de dólares provenientes de actividades lícitas. El tributarista César Litvin explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario cuáles son los principales alcances para los contribuyentes.

“Es una buena noticia para todos los contribuyentes de Impuesto a las Ganancias porque robustece los derechos de los contribuyentes”, sostuvo Litvin. Según detalló, una de las modificaciones es que se eliminan los topes que existían en la primera versión del régimen, por lo que se amplía la cantidad de personas que pueden acceder.

El especialista destacó que quienes opten por el régimen simplificado tendrán que presentar una declaración jurada “muy simple, muy sintética, con pocos datos de información a ARCA”. En particular, explicó que no deberán informar movimientos patrimoniales como compras, ventas o consumos, lo que, a su entender, brinda mayor intimidad al contribuyente.

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Litvin aclaró que el nuevo esquema no elimina la necesidad de asesoramiento profesional. “Siempre hace falta un contador”, afirmó, aunque remarcó que la presentación será mucho más sencilla y menos intensa que bajo el sistema anterior.

Sobre los dólares que permanecen fuera del sistema financiero, el tributarista señaló que la medida apunta a quienes adquirieron moneda extranjera con ingresos lícitos pero no declararon esos fondos ante el fisco. Remarcó que se trata de dinero proveniente de actividades legales y no de fondos vinculados al lavado de dinero. Según explicó, esos dólares podrán ser exteriorizados “sin consecuencia y sin costo”.

Otro de los cambios que destacó es el relacionado con la carga de la prueba en la relación entre los contribuyentes y ARCA. “Ahora el esfuerzo probatorio queda a cargo del fisco”, sostuvo Litvin, al explicar que ante una discrepancia será el organismo tributario el que deberá demostrar la situación que cuestiona. También indicó que no existe un tope general para exteriorizar fondos, aunque estos deben poder justificarse como provenientes de una actividad lícita.

Finalmente, Litvin diferenció este mecanismo de los blanqueos tradicionales porque, según explicó, aquellos suelen tener un costo mientras que este régimen no. También señaló que existe secreto fiscal sobre la información de los contribuyentes y que la violación de ese secreto constituye un delito. “Normalmente es información encriptada que no debería trascender”, afirmó.

Entrevista de Alberto Lotuf.