Santiago Motorizado, tras su show en el Fan Fest: "El público fue impresionante"

El artista Santiago Motorizado cerró la jornada del jueves en el Fan Fest de Rosario con un show que, según sus propias palabras, fue distinto a todo lo que había hecho antes. Tras bajar del escenario, el músico hizo un balance de la experiencia: “La verdad que la pasamos bien, nos emocionamos y todo el público que hubo, impresionante. Estoy re contento, tenía un poco de nervios porque hizo un show nuevo, nunca lo había hecho, canciones que nunca había tocado y se vio bien”.

El músico contó a Cadena 3 que la prueba de sonido le había dado tranquilidad: “Ya en la prueba hoy temprano estaba tranquilo porque la técnica del lugar, todo lo que armaron acá los chicos estaba buenísimo. Después, en el momento de salir a la cancha, se vio la verdad. Yo la pasé bárbaro, entiendo que la gente también”.

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Sobre la experiencia de tocar frente a un público masivo, admitió: “Trato de no mirar mucho porque si no me desconcentro, pero parece que la gente está contenta”.

Consultado sobre lo que significó ser parte de los Juegos Suramericanos, Motorizado fue claro: “Me encanta tocar en este marco. Me encanta hacer parte de esto, que haya espacio para el deporte, para que los jóvenes y los más chicos se copen, y que se mezcle con la música también. Me parece que va todo de la mano y la combinación es muy buena”.

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Incluso se tomó un momento para hablar de deporte: “Hoy temprano fui a la selección, a sus 20, perdimos, pero bueno, no importa, ahora revancha”.

El vínculo con Rosario no es nuevo. El músico repasó su historia con la ciudad: “Tocamos la primera vez, vinimos un montón de veces. La primera vez que tocamos fue en un lugar llamado Casa Encantada, un lugar mítico, muy under, muy espectacular. De aquella vez hasta hoy, tocamos en un montón de lugares diferentes. Debe ser de las ciudades donde más lugares distintos tocamos”.

Y agregó: “Es una ciudad que me encanta, que siempre me trata muy bien. Trato de venir con amigos, armamos plan, toco en Rosario y todos mis amigos venimos en caravana y pasamos fines de semana inolvidables. Es una ciudad especial”.

En cuanto a sus gustos deportivos, confesó: “A mí me gusta mucho el tenis. Sería la medalla de nada, pero es un deporte que me fascina y que estoy tratando de aprender. Soy muy fan de todos los deportes, trato de practicar todo lo que pueda”. Y aclaró su hinchada: “Soy hincha de Gimnasia de La Plata, así que me encanta este marco, todo lo que se generó, y ser parte también”.

Por último, se refirió al contexto de la Selección Argentina: “Vivimos años de gloria total. Me da un poco de bronca los más jóvenes que piensan que esto es así, que es normal. No, para nada. Fueron años hermosos, de muchos triunfos, pero también de mucha buena onda. Más allá de si se gana o se pierde, la última final se perdió, pero lo que dejó todo el Mundial fue increíble. Va a quedar en la historia, recuerdo para siempre”.

Informe de Julián Maragliano.