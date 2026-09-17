Córdoba convoca a las Olimpiadas de Matemática Matific: cómo participar y cuáles son los premios

El Ministerio de Educación de Córdoba convocó a docentes, estudiantes de Nivel Primario y sus familias a participar de las Olimpiadas de Matemáticas Matific LATAM 2026, una competencia digital que busca promover el aprendizaje del pensamiento lógico-matemático a través de desafíos y actividades lúdicas.

La propuesta se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre y permitirá que estudiantes de entre 4 y 15 años resuelvan ejercicios matemáticos desde la plataforma Matific, tanto en el ámbito escolar como junto a sus familias.

Los desafíos estarán alineados con el Currículum de Córdoba y los participantes podrán sumar estrellas para sus clases y escuelas a medida que avancen en la competencia.

Un reconocimiento especial para 3.º grado

En la edición de este año, el Gobierno de Córdoba decidió impulsar especialmente la participación de los alumnos de 3.º grado de escuelas primarias, tanto de gestión estatal como privada, en establecimientos urbanos y rurales.

La iniciativa se vincula con los objetivos del Compromiso Alfabetizador Córdoba y contempla un reconocimiento para las escuelas que obtengan los mejores desempeños con sus terceros grados.

Los establecimientos que serán distinguidos son:

-Escuelas urbanas: dos de gestión estatal y dos de gestión privada.

-Escuelas rurales: cuatro.

El premio consistirá en una salida educativa de un día para todo el grupo de la clase ganadora, junto con sus docentes. La propuesta busca combinar aprendizaje, recreación, convivencia e integración en distintos puntos de la provincia.

La matemática como prioridad educativa

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, destacó el carácter pedagógico de la competencia y la posibilidad de incorporar herramientas tecnológicas al aprendizaje.

“Estas experiencias nos animan a seguir apostando por una enseñanza innovadora, creativa y significativa”, sostuvo el funcionario, quien remarcó la importancia de desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas.

Ferreyra también señaló que la combinación entre tecnología y el trabajo de los docentes permite generar nuevas experiencias de aprendizaje y ampliar las oportunidades educativas.

Cómo participar de las Olimpiadas Matific

La competencia será exclusivamente digital y se podrá acceder desde computadoras o dispositivos móviles a través de la plataforma educativa Matific.

Las escuelas de Córdoba que ya utilizan Matific mediante las líneas provinciales quedarán inscriptas automáticamente, por lo que no deberán realizar ningún trámite adicional.

Las escuelas primarias de gestión estatal que todavía no participan o que quieran incorporar nuevas clases podrán solicitar la inscripción hasta el viernes 25 de septiembre a través del correo [email protected] o del WhatsApp +54 9 3516 41-1478.

Al realizar la solicitud deberán informar:

-CUE.

-Localidad.

-Nombre de la escuela.

-Grado y secciones que participarán.

-Correo electrónico del docente.

En el caso de las escuelas de gestión privada, la inscripción gratuita puede realizarse a través del sito oficial de las Olimpiadas Matific.

De esta manera, la competencia busca sumar a estudiantes, docentes y familias de toda la provincia a una propuesta que combina matemática, tecnología y aprendizaje mediante el juego.