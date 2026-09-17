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Santa Fe prohíbe la actividad de cuidacoches: el Senado convirtió en ley el proyecto

La norma modifica el Código de Convivencia provincial, establece sanciones de hasta 20 días de arresto y prevé trabajo comunitario. Los municipios deberán adherir para aplicarla.   

17/09/2026 | 20:14Redacción Cadena 3

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Se aprobó en el Senado santafesino la ley contra los cargos hereditarios.

FOTO: Se aprobó en el Senado santafesino la ley contra los cargos hereditarios.

Cuidacoches en la ciudad de Rosario.

FOTO: Cuidacoches en la ciudad de Rosario.

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El Senado de Santa Fe aprobó este jueves la ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en todo el territorio provincial. La votación obtuvo 16 votos a favor y registró tres ausencias, lo que permitió alcanzar los dos tercios necesarios para ratificar la decisión de la cámara de origen.

La norma introduce cambios en el Código de Convivencia —conocido como Código de Faltas— y establece sanciones que pueden llegar a los 15 días de arresto. Para que la prohibición tenga efecto, cada municipio deberá adherir a la ley.

La reforma incorpora tres artículos nuevos al Código de Convivencia. El artículo 66 bis prohíbe ofrecer espacios de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública sin autorización y cuando la normativa local lo impida.

La sanción puede cumplirse con trabajo comunitario de 2 a 10 días y contempla la prohibición de concurrir al lugar donde se detectó la irregularidad.

En los casos de reincidencia, la pena de arresto va de 10 a 20 días. La pena se duplica si quien ejerce la actividad recurre a violencia o amenazas contra personas o bienes. La prohibición abarca zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entes autorizados, y hasta 20 cuadras alrededor de eventos masivos, desde 2 horas antes y hasta 1 hora después.

También se contemplan agravantes por desigualdad de género, edad, discapacidad o vulnerabilidad, y si la actividad se desarrolla en horario nocturno —de 18 a 6— o en zonas escolares, bancarias, comerciales o cercanas a edificios públicos.

La modificación introduce además la figura de organización criminal. Si existe acuerdo previo entre dos o más personas, el arresto será de 10 a 20 días. En caso de acreditarse organizadores, coordinadores o responsables, la pena puede alcanzar hasta el cuádruple del mínimo y del máximo.

En cuanto a la aplicación, los municipios son los actores contravencionales exclusivos, sin perjuicio del querellante particular. Respecto del rol policial, cada municipio puede solicitar la intervención de la fuerza por vía ministerial para hacer cesar la situación mediante el desplazamiento de los infractores.

Lectura rápida

¿Qué ley fue aprobada? La ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en todo el territorio provincial de Santa Fe.

¿Quién aprobó la ley? El Senado de Santa Fe.

¿Cuándo se aprobó la ley? Este jueves.

¿Dónde se aplicará la prohibición? En todo el territorio provincial de Santa Fe.

¿Cómo se sancionará la actividad de cuidacoches? Con arresto de hasta 15 días y trabajo comunitario, entre otras sanciones.

¿Por qué se implementa esta ley? Para regular la actividad de cuidacoches y establecer sanciones por irregularidades en su ejercicio.

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