FOTO: Córdoba: el 23 de octubre inicia el juicio por la brutal golpiza a Martín Cáceres

Córdoba, 17 septiembre (NA) -- La justicia de Córdoba ha establecido que el 23 de octubre dará inicio el juicio contra dos individuos, quienes están acusados de la brutal golpiza que sufrió Martín Cáceres a la salida de un boliche en la zona de Chateau Carreras en marzo de 2025, incidentes que le dejaron serias secuelas neurológicas.

Fuentes de la agencia Noticias Argentinas informaron que el proceso judicial contará con entre cinco y seis audiencias, extendiéndose al menos hasta noviembre.

Los acusados en este caso son Agustín Fasulo, quien se presentará al juicio desde la cárcel de Bower, enfrentando cargos por "lesiones gravísimas", y Mateo Verdú, que se encuentra en libertad e imputado por "lesiones leves" en perjuicio de Cáceres, quien actualmente tiene 25 años.

El primero, Fasulo, podría enfrentar una pena de hasta diez años de prisión. Sin embargo, la querella tiene la intención de solicitar que se modifique la carátula a "tentativa de homicidio", mientras que también se pedirá que Verdú sea considerado "partícipe necesario", lo que complicaría su situación legal.

La agresión ocurrió en la madrugada del 16 de marzo de 2025, cuando Cáceres intentó defender a un amigo en medio de una pelea a la salida del boliche "Kabana". Durante el altercado, recibió múltiples golpes en la cabeza, lo que le causó lesiones graves que aún requieren de un proceso de rehabilitación.

Agencia NA