Tragedia en Misiones: un hombre falleció al caer con un ala delta motorizada

Un hombre perdió la vida el jueves al caer con su ala delta motorizada en las cercanías de Posadas, un incidente que ha conmocionado a la comunidad local. La policía confirmó que el accidente tuvo lugar en una zona rural del paraje Ojo de Agua.

El trágico suceso ocurrió por la tarde, cuando Alexander Koch, de 40 años, se encontraba realizando su primer vuelo con el equipo. Según informaron las autoridades, tras despegar, recorrió aproximadamente 250 metros antes de impactar contra unos cables de tendido eléctrico, lo que provocó su caída.

La madre de la víctima relató a los investigadores que su hijo estaba emocionado por experimentar el vuelo por primera vez. Sin embargo, el vuelo terminó en tragedia cuando el ala delta se enredó con los cables, haciendo que el hombre cayera sobre un pastizal en la localidad, situada a unos tres kilómetros al sureste de Posadas.

Al momento de la caída, el ala delta se incendió, lo que complicó aún más la situación. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que Koch había fallecido en el acto. Las autoridades preservaron la escena del accidente para llevar a cabo las pericias necesarias que permitan esclarecer las causas del mismo.

Una dotación policial fue enviada al sitio del accidente y se solicitó la intervención de los organismos competentes para determinar las circunstancias que rodearon este trágico hecho. La comunidad de Ojo de Agua y sus alrededores se encuentra en estado de shock tras la noticia de la muerte de Alexander Koch, quien había soñado con volar y perdió la vida en su primer intento.