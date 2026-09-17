Quién es Sandra Lorenz, la mujer condenada a perpetua por matar a un hombre a hachazos en Córdoba

Durante años, Sandra Leonor Videla fue conocida en San Francisco bajo el nombre de Sandra Lorenz y estuvo vinculada al mundo de la moda. Su actividad cambió por completo cuando se radicó en Capilla del Monte y quedó involucrada en el asesinato de Ángel Edmundo Pobeda, un hombre al que cuidaba y que fue atacado a golpes con un hacha y un martillo.

La mujer, actualmente de 60 años, fue condenada a prisión perpetua por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, que la encontró responsable del delito de homicidio calificado por alevosía.

De directora de una academia de modelos a cuidadora

En San Francisco, Videla se presentaba como Sandra Lorenz y estaba al frente de Ellegance Models, una academia de modelaje que conducía desde 2010.

La institución era promocionada como una escuela de modelos unisex y ofrecía formación vinculada con el marketing personal para adolescentes y adultos. También incluía contenidos de protocolo, ceremonial, etiqueta y automaquillaje.

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La actividad de la academia se complementaba con propuestas relacionadas con el diseño y la confección de indumentaria, además de la organización de desfiles y otros eventos. Lorenz también se mostraba vinculada con el instituto del diseñador Roberto Piazza.

Su perfil público estaba, de esa manera, asociado durante años con la enseñanza y la organización de actividades relacionadas con la moda.

La llegada a Capilla del Monte

Con el tiempo, Videla se instaló en Capilla del Monte, donde comenzó a trabajar como cuidadora de Ángel Edmundo Pobeda, de 68 años.

El hombre había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y necesitaba asistencia. Sin embargo, durante el juicio quedó establecido que Videla no contaba con formación como asistente terapéutica.

Según planteó durante el proceso el abogado querellante Darío Diale, la mujer se habría presentado ante Pobeda de esa manera para ganarse su confianza.

El crimen ocurrió en marzo de 2025

El 21 de marzo de 2025, Pobeda fue asesinado dentro de su vivienda.

La investigación determinó que recibió numerosos golpes con un hacha y un martillo. Después del ataque, Videla permaneció varias horas en el lugar y realizó tareas de limpieza de la escena.

Posteriormente, envolvió el cuerpo con la intención de trasladarlo fuera de la vivienda. En ese momento, un matrimonio que circulaba por la zona observó movimientos que consideró sospechosos y dio aviso a la Policía.

La intervención de los efectivos permitió avanzar rápidamente sobre la situación y detener a la mujer.

Una versión que fue descartada

Ante los primeros policías, Videla sostuvo que vivía sola con sus animales. Posteriormente presentó otra explicación sobre lo ocurrido: afirmó que Pobeda había salido armado para reclamarle a un herrero por un trabajo que, según esa versión, había sido realizado de manera incorrecta.

Esa hipótesis fue descartada durante la investigación.

La Justicia reconstruyó el episodio a partir de las pruebas reunidas y concluyó que Pobeda había sido asesinado dentro de su vivienda.

Prisión perpetua

Tras el juicio, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó a Sandra Leonor Videla a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía.

Así terminó el recorrido de una mujer que durante años había desarrollado una actividad vinculada con la formación de modelos en San Francisco y que, tras radicarse en Capilla del Monte, quedó involucrada en el crimen del hombre al que debía cuidar.