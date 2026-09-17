En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Cuatro gobernadores juntos en Rosario durante los Juegos Suramericanos

La recorrida -con Pullaro de anfitrión- tuvo como escenario el parque Independencia, donde Llaryora (Córdoba), Juan Valdés (Corrientes) y Torres (Chubut) visitaron instalaciones deportivas.

17/09/2026 | 16:42Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Pullaro recibió a Llaryora, Valdés y Torres en el parque Independencia de Rosario.

FOTO: Pullaro recibió a Llaryora, Valdés y Torres en el parque Independencia de Rosario.

Cuatro gobernadores juntos en Rosario durante los Juegos Suramericanos.

FOTO: Cuatro gobernadores juntos en Rosario durante los Juegos Suramericanos.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Los Juegos Suramericanos ofrecieron este jueves una nueva postal política: Maximiliano Pullaro recibió en Rosario a los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; e Ignacio Torres, de Chubut. Los cuatro recorrieron instalaciones deportivas y el predio del Fan Fest, en una actividad que combinó agenda institucional y una escena política poco habitual por la presencia conjunta de mandatarios de distintos distritos.

La recorrida tuvo como escenario el Parque Independencia, donde Santa Fe construyó parte de la infraestructura utilizada para las competencias. Los gobernadores visitaron el Invencible Arena, sede de gimnasia artística, gimnasia rítmica y gimnasia en trampolín, y el Invencible Rosario, donde se disputan las competencias de judo, karate y patinaje artístico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También pasaron por el Picadero, donde se desarrolla el vóley de playa, y por las Naves B y C, destinadas al taekwondo, la lucha libre, la lucha grecorromana y el squash.

La presencia de Llaryora, Valdés y Torres junto a Pullaro se produjo en Rosario, uno de los principales escenarios de los Juegos, que se desarrollan hasta el 26 de septiembre y reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países.

Durante la visita, Llaryora puso el foco en la situación de seguridad de Rosario y vinculó la realización del evento con el descenso de los niveles de violencia. Dijo que los Juegos son posibles por el “combate que se ha hecho contra la delincuencia” y consideró que pueden representar “un antes y un después para la provincia”. También felicitó a Pullaro por la organización y por la infraestructura construida.

La actividad reunió, además, a dirigentes santafesinos de distintos espacios. Participaron la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia, el intendente de Rosario Pablo Javkin, el secretario de Vinculación Institucional y coordinador de los Juegos, Julián Galdeano; el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad y vocero del evento, Federico Angelini; y el diputado provincial Joaquín Blanco, integrante del comité organizador.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro se produjo en una provincia que decidió convertir los Juegos en uno de los principales eventos de su gestión y que recibió para la ocasión a dirigentes de otros distritos. La visita de los cuatro gobernadores dejó, además de las imágenes de la recorrida deportiva, una nueva fotografía compartida entre dirigentes que vienen manteniendo contactos y apariciones conjuntas en distintos ámbitos.

Por ahora, la actividad tuvo como motivo formal la visita a los Juegos Suramericanos. La escena política, como suele ocurrir con este tipo de encuentros, quedó abierta a las distintas lecturas que puedan hacerse de una foto que reunió en Rosario a cuatro gobernadores.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollan en Rosario, Santa Fe y Rafaela hasta el 26 de septiembre, con la participación de delegaciones de 15 países.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevó a cabo en Rosario? Se llevaron a cabo los Juegos Suramericanos en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

¿Quiénes visitaron el evento? Maximiliano Pullaro recibió a los gobernadores Martín Llaryora, Juan Pablo Valdés e Ignacio Torres.

¿Cuándo se desarrollan los Juegos? Los Juegos Suramericanos se desarrollan hasta el 26 de septiembre.

¿Dónde se realizó la recorrida? La recorrida tuvo lugar en el Parque Independencia y otras instalaciones en Rosario.

¿Por qué se considera importante este evento? Se considera importante por la participación de más de 4.000 atletas de 15 países y su impacto en la seguridad local.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf