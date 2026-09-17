Cuatro gobernadores juntos en Rosario durante los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos ofrecieron este jueves una nueva postal política: Maximiliano Pullaro recibió en Rosario a los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; e Ignacio Torres, de Chubut. Los cuatro recorrieron instalaciones deportivas y el predio del Fan Fest, en una actividad que combinó agenda institucional y una escena política poco habitual por la presencia conjunta de mandatarios de distintos distritos.

La recorrida tuvo como escenario el Parque Independencia, donde Santa Fe construyó parte de la infraestructura utilizada para las competencias. Los gobernadores visitaron el Invencible Arena, sede de gimnasia artística, gimnasia rítmica y gimnasia en trampolín, y el Invencible Rosario, donde se disputan las competencias de judo, karate y patinaje artístico.

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También pasaron por el Picadero, donde se desarrolla el vóley de playa, y por las Naves B y C, destinadas al taekwondo, la lucha libre, la lucha grecorromana y el squash.

La presencia de Llaryora, Valdés y Torres junto a Pullaro se produjo en Rosario, uno de los principales escenarios de los Juegos, que se desarrollan hasta el 26 de septiembre y reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países.

Durante la visita, Llaryora puso el foco en la situación de seguridad de Rosario y vinculó la realización del evento con el descenso de los niveles de violencia. Dijo que los Juegos son posibles por el “combate que se ha hecho contra la delincuencia” y consideró que pueden representar “un antes y un después para la provincia”. También felicitó a Pullaro por la organización y por la infraestructura construida.

La actividad reunió, además, a dirigentes santafesinos de distintos espacios. Participaron la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia, el intendente de Rosario Pablo Javkin, el secretario de Vinculación Institucional y coordinador de los Juegos, Julián Galdeano; el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad y vocero del evento, Federico Angelini; y el diputado provincial Joaquín Blanco, integrante del comité organizador.

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El encuentro se produjo en una provincia que decidió convertir los Juegos en uno de los principales eventos de su gestión y que recibió para la ocasión a dirigentes de otros distritos. La visita de los cuatro gobernadores dejó, además de las imágenes de la recorrida deportiva, una nueva fotografía compartida entre dirigentes que vienen manteniendo contactos y apariciones conjuntas en distintos ámbitos.

Por ahora, la actividad tuvo como motivo formal la visita a los Juegos Suramericanos. La escena política, como suele ocurrir con este tipo de encuentros, quedó abierta a las distintas lecturas que puedan hacerse de una foto que reunió en Rosario a cuatro gobernadores.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollan en Rosario, Santa Fe y Rafaela hasta el 26 de septiembre, con la participación de delegaciones de 15 países.