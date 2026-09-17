Consejos para cuidar tus perennes en otoño: ¿cortar o no cortar?

Con el final del verano, muchas plantas perennes llegan a su punto más bajo. Tras las primeras heladas, surge la duda sobre si es conveniente cortar esos tallos ennegrecidos y flores marchitas en el jardín de otoño. Sin embargo, antes de comenzar a limpiar, es recomendable reconsiderar el momento de hacerlo.

Es importante entender que no es obligatorio podar todas las plantas perennes en otoño. Esta práctica suele realizarse para que el jardín luzca más ordenado y para adelantarse a las tareas de la próxima primavera. Sin embargo, muchas especies de insectos benéficos, como las abejas cortadoras de hojas y las abejas albañiles, hibernan en los tallos huecos de las plantas durante el invierno. Otros insectos, como las abejas bombus, se resguardan en el suelo o en montones de hojas caídas. Asimismo, muchas mariposas pasan el invierno en diversas etapas sobre y debajo de los restos de plantas.

Por esta razón, es aconsejable esperar antes de podar las plantas y dejar las hojas caídas, ramas y otros desechos en su lugar hasta la primavera. Esto no significa que todo el jardín deba volverse un caos; se pueden limpiar áreas clave y dejar algunas partes intactas para proporcionar hábitat y proteger a las especies nativas.

La decisión de podar o no las plantas perennes en otoño depende de cada jardinero. Algunos prefieren evaluar cada planta individualmente. Dejar ciertos tipos de perennes puede alimentar y refugiar a aves e insectos, mientras que eliminar aquellas que estén enfermas o en mal estado tras una helada, como los hostas, es una opción si se busca un aspecto más ordenado.

Es fundamental deshacerse, y no compostar, las plantas enfermas o aquellas que hayan sufrido infestaciones de insectos. Es mejor eliminar estos materiales vegetales para evitar que enfermedades e insectos tengan ventaja en la próxima primavera.

Además, es importante no adelantarse. Se recomienda esperar hasta que se hayan producido varias heladas para no cortar tallos verdes. No es necesario eliminar todas las plantas, ya que muchas perennes, como los gramíneas ornamentales, lucen bien en invierno y ofrecen un atractivo visual más allá de los lechos de flores desnudos o el césped marrón.

Una vez que han pasado las primeras heladas, se pueden utilizar tijeras de podar para recortar las plantas a unos pocos centímetros del suelo. No se debe cortar las plantas niveladas con el suelo, ya que algunas perennes sobreviven mejor al invierno cuando se deja la corona intacta, donde los tallos se encuentran con las raíces, para brindar aislamiento.

Dejar unos centímetros de tallos también ayuda a recordar dónde están plantadas las perennes, evitando cavar accidentalmente en la primavera antes de que broten nuevamente. Esto es especialmente útil para las perennes que tardan en emerger en primavera, como la salvia rusa, la flor de globo y la hierba mariposa.

Entre las perennes que se deben cortar en otoño se encuentran:

Hosta : su follaje debe cortarse a unos pocos centímetros del suelo, ya que puede ocultar huevos de babosas y proporcionar refugio para roedores, como los topos , que devoran plantas durante todo el año.

: su follaje debe cortarse a unos pocos centímetros del suelo, ya que puede ocultar huevos de babosas y proporcionar refugio para roedores, como los , que devoran plantas durante todo el año. Catmint : su follaje se vuelve gris y poco atractivo después de una helada, por lo que puede recortarse a unos 15 centímetros del suelo.

: su follaje se vuelve gris y poco atractivo después de una helada, por lo que puede recortarse a unos 15 centímetros del suelo. Phlox : alberga moho polvoriento, por lo que se debe eliminar y desechar los tallos.

: alberga moho polvoriento, por lo que se debe eliminar y desechar los tallos. Daylily : las hojas y tallos marrones poco atractivos pueden cortarse y compostarse ahora.

: las hojas y tallos marrones poco atractivos pueden cortarse y compostarse ahora. Yarrow : su follaje se vuelve marrón y poco atractivo, por lo que se debe recortar hasta las nuevas hojas basales en la base de la planta.

: su follaje se vuelve marrón y poco atractivo, por lo que se debe recortar hasta las nuevas hojas basales en la base de la planta. Bee Balm: también es susceptible al moho polvoriento, por lo que se debe cortar a aproximadamente un pie después de algunas heladas.

Por otro lado, algunas plantas deben dejarse intactas en otoño, ya que proporcionan alimento y refugio a aves e insectos benéficos. Mantenerlas en su lugar también ofrece aislamiento para sus coronas y aporta estructura e interés invernal a un jardín desnudo. Esto incluye perennes como:

Coneflower

Black-eyed Susan

Geranio perenne

Mums

Salvia rusa

Gramíneas ornamentales

Lavanda