Ideas creativas para decorar habitaciones infantiles con tonos de rosa
Descubre cómo los diseñadores utilizan diferentes tonalidades de rosa para crear espacios acogedores y llenos de estilo en las habitaciones infantiles. Desde el suave "Mauve Finery" hasta el vibrante "Sulking Room Pink", hay opciones para todos los gustos.
FOTO: Ideas creativas para habitaciones infantiles en tonos de rosa
El color rosa se ha convertido en una elección popular para la decoración de habitaciones infantiles, aportando calidez y estilo. Amber Guyton, fundadora de Blessed Little Bungalow, diseñó una acogedora habitación infantil donde el rosa actúa como color secundario. "Una vez que pintamos las paredes con el "Mauve Finery" de Sherwin-Williams, añadimos el papel tapiz "Suzy Lilac Coated" de Pepper Home para agregar toques de rosa a la decoración", comentó Guyton. Para completar la transformación, eligió una alfombra de borde en rosa suave, junto con asientos y cortinas en tonos neutros.
El papel tapiz damasco establece la base de otro dormitorio, aportando un contraste interesante con los accesorios en dorado y gris. Este estilo elegante y clásico combina a la perfección con los elementos contemporáneos, creando un ambiente acogedor y sofisticado.
Las paredes con bordes en Behr en "Retro Pink" brindan un toque juguetón a otro dormitorio, mientras que una mesita de noche vintage y una cama Jenny Lind añaden un nivel adicional de encanto a la habitación. Esta combinación de elementos resalta la creatividad en el diseño de interiores.
Si se busca un tono claro y cálido, la diseñadora Colleen Simonds recomienda el "Setting Plaster" de Farrow & Ball. "Los colores claros pueden caer en la categoría de pasteles empalagosos y sentirse fríos; este no es el caso", destacó Simonds. "Realmente calienta cualquier espacio y actúa como un neutro, permitiendo combinarlo con casi cualquier otro color".
Para el cambio de imagen de la habitación de su hija, la bloggera Elsie Larson optó por un tema de princesa. El "Sulking Room Pink" de Farrow & Ball, un cálido tono rosa, fue el protagonista del espacio, que finalizó con una cama antigua y cortinas plisadas en rosa.
La diseñadora Kirsten Grove eligió un tono de durazno calmante para las paredes y tratamientos de ventana de otro dormitorio. Un papel tapiz con un patrón de grúas en el cabecero y la parte inferior de la pared añade un elemento sorpresa a la decoración.
Las paredes de color rosa pastel atraen la mirada en otro dormitorio, donde la bloggera Katie Adams menciona que las paredes de tablones y batten ofrecen un aire "moderno pero delicado". Esta combinación de texturas y colores crea un ambiente acogedor y contemporáneo.
Las suaves paredes rosas, como el "Romance" de Sherwin-Williams, complementan perfectamente las cortinas personalizadas con un patrón botánico y una cama de madera con espigas en la habitación de una preadolescente. Esta elección de diseño muestra cómo los colores pueden influir en el estado de ánimo del espacio.
Desde paredes de tela y un cabecero tapizado hasta una serie de almohadas suaves, este dormitorio demuestra que introducir texturas puede elevar el diseño interior. La tendencia de las paredes de tela está en auge y se ha convertido en una opción popular para crear espacios acogedores.
Por último, la bloggera de bricolaje Colleen de Lemon Thistle sugiere dejar que las paredes de color rosa claro sirvan como telón de fondo para una decoración navideña. Un mini árbol decorado con adornos en rosa bebé, una manta de color rosa profundo y algunas almohadas de piel sintética en rosa añaden un toque festivo y acogedor al ambiente.
Lectura rápida
¿Qué color se destaca en las decoraciones de habitaciones infantiles?
El rosa es el color principal que se utiliza para decorar habitaciones infantiles, ofreciendo calidez y estilo.
¿Quién es Amber Guyton?
Amber Guyton es la fundadora de Blessed Little Bungalow y diseñadora de una acogedora habitación infantil con tonos de rosa.
¿Qué recomienda Colleen Simonds para un tono cálido?
Colleen Simonds recomienda el "Setting Plaster" de Farrow & Ball como un tono cálido y acogedor que actúa como un neutro.
¿Qué tema eligió Elsie Larson para la habitación de su hija?
Elsie Larson optó por un tema de princesa, utilizando el "Sulking Room Pink" de Farrow & Ball como color principal.
¿Cómo se puede utilizar el rosa en la decoración navideña?
Colleen de Lemon Thistle sugiere usar paredes de rosa claro como telón de fondo para decoraciones navideñas, incorporando adornos en rosa bebé.