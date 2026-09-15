Ideas creativas para decorar habitaciones infantiles con tonos de rosa

El color rosa se ha convertido en una elección popular para la decoración de habitaciones infantiles, aportando calidez y estilo. Amber Guyton, fundadora de Blessed Little Bungalow, diseñó una acogedora habitación infantil donde el rosa actúa como color secundario. "Una vez que pintamos las paredes con el "Mauve Finery" de Sherwin-Williams, añadimos el papel tapiz "Suzy Lilac Coated" de Pepper Home para agregar toques de rosa a la decoración", comentó Guyton. Para completar la transformación, eligió una alfombra de borde en rosa suave, junto con asientos y cortinas en tonos neutros.

El papel tapiz damasco establece la base de otro dormitorio, aportando un contraste interesante con los accesorios en dorado y gris. Este estilo elegante y clásico combina a la perfección con los elementos contemporáneos, creando un ambiente acogedor y sofisticado.

Las paredes con bordes en Behr en "Retro Pink" brindan un toque juguetón a otro dormitorio, mientras que una mesita de noche vintage y una cama Jenny Lind añaden un nivel adicional de encanto a la habitación. Esta combinación de elementos resalta la creatividad en el diseño de interiores.

Si se busca un tono claro y cálido, la diseñadora Colleen Simonds recomienda el "Setting Plaster" de Farrow & Ball. "Los colores claros pueden caer en la categoría de pasteles empalagosos y sentirse fríos; este no es el caso", destacó Simonds. "Realmente calienta cualquier espacio y actúa como un neutro, permitiendo combinarlo con casi cualquier otro color".

Para el cambio de imagen de la habitación de su hija, la bloggera Elsie Larson optó por un tema de princesa. El "Sulking Room Pink" de Farrow & Ball, un cálido tono rosa, fue el protagonista del espacio, que finalizó con una cama antigua y cortinas plisadas en rosa.

La diseñadora Kirsten Grove eligió un tono de durazno calmante para las paredes y tratamientos de ventana de otro dormitorio. Un papel tapiz con un patrón de grúas en el cabecero y la parte inferior de la pared añade un elemento sorpresa a la decoración.

Las paredes de color rosa pastel atraen la mirada en otro dormitorio, donde la bloggera Katie Adams menciona que las paredes de tablones y batten ofrecen un aire "moderno pero delicado". Esta combinación de texturas y colores crea un ambiente acogedor y contemporáneo.

Las suaves paredes rosas, como el "Romance" de Sherwin-Williams, complementan perfectamente las cortinas personalizadas con un patrón botánico y una cama de madera con espigas en la habitación de una preadolescente. Esta elección de diseño muestra cómo los colores pueden influir en el estado de ánimo del espacio.

Desde paredes de tela y un cabecero tapizado hasta una serie de almohadas suaves, este dormitorio demuestra que introducir texturas puede elevar el diseño interior. La tendencia de las paredes de tela está en auge y se ha convertido en una opción popular para crear espacios acogedores.

Por último, la bloggera de bricolaje Colleen de Lemon Thistle sugiere dejar que las paredes de color rosa claro sirvan como telón de fondo para una decoración navideña. Un mini árbol decorado con adornos en rosa bebé, una manta de color rosa profundo y algunas almohadas de piel sintética en rosa añaden un toque festivo y acogedor al ambiente.