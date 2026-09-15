La pobreza dejó de caer: estiman que sumó 1,7 millones de argentinos en seis meses

La pobreza habría vuelto a crecer en la Argentina durante el primer semestre de 2026, después de tres períodos consecutivos de descenso, según estimaciones privadas elaboradas a partir de datos oficiales.

Un informe de la consultora ExQuanti calculó que 15,1 millones de personas se encontraban bajo la línea de pobreza al cierre de los primeros seis meses del año. La cifra representa un incremento de 1,7 millones frente al semestre anterior.

Según el estudio, el cambio de tendencia comenzó a advertirse durante el último trimestre de 2025 y se consolidó en la primera mitad de este año. Entre octubre pasado y junio de 2026, unas 2,9 millones de personas habrían caído en la pobreza.

La consultora sostuvo que el incremento fue suficiente para revertir buena parte de la mejora registrada después del pico alcanzado a comienzos de 2024. Además, señaló que el indicador superaría tanto el nivel del semestre anterior como el registrado un año atrás.

"El incremento de pobres ha sido lo suficientemente importante como para eclipsar la caída que se había producido en dos de los tres semestres en que se redujo desde el extremo ocurrido a inicios de 2024", indicó ExQuanti.

El informe también comparó la evolución reciente con la registrada durante los últimos años del gobierno de Mauricio Macri. Según la consultora, la pobreza semestral habría regresado a niveles similares a los existentes al final de aquella administración.

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Otras mediciones privadas también advirtieron sobre un deterioro. El nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa de pobreza del 31,6% para el primer semestre de 2026, frente al 28,2% registrado durante la segunda mitad de 2025.

Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina estimó que el indicador se ubicó en torno al 30% durante el primer trimestre del año.

Las cifras corresponden a estudios con metodologías y universos de población diferentes, por lo que no son directamente comparables entre sí.

El dato oficial del primer semestre será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo jueves 24 de septiembre.

De acuerdo con el organismo, la pobreza se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, equivalente a 8,5 millones de personas dentro de los aglomerados urbanos relevados. En la primera mitad de ese año había alcanzado al 31,6% de la población, unas 9,5 millones de personas.

Al finalizar 2023, el índice era del 41,7% y comprendía a 12,3 millones de argentinos. Según las estadísticas oficiales, entre ese momento y el cierre de 2025 unas 3,8 millones de personas dejaron de estar bajo la línea de pobreza.

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