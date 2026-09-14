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Crece la inestabilidad laboral en los profesionales en Córdoba: el 36% no llega a fin de mes

El 18,6% de los encuestados por Fepuc afirmó haber perdido al menos un trabajo durante el último año. Además, el 47% trabaja de manera independiente, un 44% tiene más de un empleo y más del 40% trabaja más de 10 horas por día.

14/09/2026 | 19:39Redacción Cadena 3

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Los profesionales de Córdoba, en un momento complejo (Foto ilustrativa generada con IA)

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    Audio. Uno de cada cinco profesionales en Córdoba perdió empleo en el último año, reveló FEPUC

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La inestabilidad laboral avanza entre los profesionales de Córdoba. El 18,6% afirmó haber perdido al menos un trabajo o fuente de ingresos durante el último año, según el décimo estudio anual sobre condiciones laborales realizado por el Observatorio de la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc).

El relevamiento, realizado entre junio y julio de 2026, alcanzó a 3.336 profesionales de toda la provincia y fue presentado en el marco del Día del Profesional, que se conmemora cada 15 de septiembre.

El porcentaje de profesionales que perdió al menos una fuente de ingresos prácticamente se duplicó en dos años: pasó del 9,4% en 2024 al 17% en 2025 y al 18,6% en 2026. Entre las mujeres, el indicador alcanza el 20%, mientras que entre los hombres llega al 16%.

A su vez, el 91,7% de los encuestados se encuentra trabajando y el 2,7% está desocupado y busca empleo. Los datos muestran así una fragilidad laboral que no necesariamente queda reflejada en las estadísticas tradicionales de desempleo.

Más trabajo independiente y jornadas extensas

El estudio también muestra una consolidación del trabajo independiente y la combinación de empleos. El 47% trabaja exclusivamente de manera independiente, mientras que otro 20% combina una actividad independiente con una relación de dependencia.

En tanto, solo el 19% se desempeña exclusivamente como asalariado, frente al 36% registrado en 2017. Además, el 44% de los profesionales tiene más de un empleo.

La presidenta de Fepuc, Eugenia Peisino, señaló a Cadena 3 que más del 40% de los profesionales tiene jornadas laborales de 10 horas o más.

“Más del 40% de profesionales tiene jornada laboral diaria de 10 horas o más, y el 47% trabaja de manera independiente, quiere decir que no obtiene salarios en blanco, sino que trabaja bajo monotributo”, explicó.

Entre quienes perdieron al menos un trabajo durante el último año, el 43% atribuyó la finalización del vínculo a la caída de la demanda o a una decisión propia frente a la coyuntura. Le siguieron la finalización de contratos temporales (23%), los despidos por reducción de personal (15%) y los despidos por reestructuración de la organización (9%).

“Estamos muy preocupados”

Peisino expresó preocupación por el crecimiento de la inestabilidad laboral y destacó la importancia del sector profesional para el desarrollo de la provincia.

“Estamos muy preocupados. Queremos resaltar la importancia que tiene el trabajo del profesional universitario en el ámbito científico, económico y social. Si no lo defendemos entre todos, trae consecuencias, desalentando a futuras generaciones para elegir una profesión universitaria, y para quienes lo eligen que terminan buscando otros mercados”, sostuvo.

Fepuc representa a 32 entidades profesionales universitarias y, según indicó su presidenta, a unos 150 mil profesionales de Córdoba.

“El estudio fue sobre 3.300 profesionales, pero la representación es de 150 mil profesionales”, explicó Peisino.

Entrevista de Alejandro Bustos

Lectura rápida

¿Qué porcentaje de profesionales perdió al menos un trabajo en Córdoba? El 18,6% de los profesionales afirmó haber perdido al menos un trabajo o fuente de ingresos durante el último año.

¿Quién realizó el estudio sobre condiciones laborales? El estudio fue realizado por el Observatorio de la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc).

¿Cuándo se presentó el estudio? El estudio fue presentado en el marco del Día del Profesional, que se conmemora cada 15 de septiembre.

¿Dónde se realizó el relevamiento? El relevamiento se realizó en toda la provincia de Córdoba.

¿Por qué es importante el sector profesional según Peisino? Peisino destaca que el trabajo del profesional universitario es crucial para el desarrollo científico, económico y social de la provincia.

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