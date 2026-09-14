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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.

El sorteo número 31614 de la quiniela vespertina se realizó el lunes 14 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2076, asociado a "A primera (Las Llamas)". Conocé todos los resultados.

14/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31614 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2076, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Llamas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2076
2° 2069
3° 6691
4° 5412
5° 3677
6° 6894
7° 6148
8° 8265
9° 6300
10° 5533
11° 5822
12° 7243
13° 5808
14° 3914
15° 5184
16° 9964
17° 6321
18° 7356
19° 7500
20° 6566

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31614 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 14 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 2076.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Las Llamas)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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