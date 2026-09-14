Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.

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El número de sorteo 31614 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2076, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Llamas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2076

2° 2069

3° 6691

4° 5412

5° 3677

6° 6894

7° 6148

8° 8265

9° 6300

10° 5533

11° 5822

12° 7243

13° 5808

14° 3914

15° 5184

16° 9964

17° 6321

18° 7356

19° 7500

20° 6566