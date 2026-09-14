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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.

El sorteo número 13032 de la Quiniela Turista se realizó el lunes 14 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 0592, correspondiente a "A primera (El Médico)". Conocé todos los resultados.

14/09/2026 | 22:26Redacción Cadena 3

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El sorteo número 13032 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 0592, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Médico).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0592
2° 1294
3° 7156
4° 4443
5° 8437
6° 5715
7° 1184
8° 3497
9° 6975
10° 8331
11° 4121
12° 1855
13° 3982
14° 1188
15° 2520
16° 2651
17° 3105
18° 8265
19° 0380
20° 0954

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13032 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 14 de septiembre a las 22:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 0592.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Médico)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores en el sorteo.

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