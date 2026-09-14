Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.

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El sorteo número 13032 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 0592, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Médico).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0592

2° 1294

3° 7156

4° 4443

5° 8437

6° 5715

7° 1184

8° 3497

9° 6975

10° 8331

11° 4121

12° 1855

13° 3982

14° 1188

15° 2520

16° 2651

17° 3105

18° 8265

19° 0380

20° 0954