FOTO: Allanamientos en propiedades de L-Gante por amenazas con armas en General Rodríguez

La Policía bonaerense llevó a cabo tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una investigación por amenazas agravadas con armas de fuego que involucra al artista Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, y a miembros de su entorno familiar.

Los operativos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y se realizaron en dos propiedades del country Terravista y en un domicilio particular.

La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por una mujer que alquilaba una vivienda en la calle 25 de Octubre, quien manifestó haber sido amenazada para que desocupara el lugar.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el primer incidente fue protagonizado por un individuo apodado "El Oso", supuesto tío del cantante, quien le habría exigido que abandonara la propiedad.

La mujer aseguró que el acusado le indicó que la casa pertenecía a Valenzuela y que debía desalojarla, hecho que se registró en la causa. Posteriormente, el propio L-Gante habría llegado al lugar, acompañado por varias personas, y habría ingresado a la fuerza.

Fuentes de la Policía informaron a la Agencia Noticias Argentinas que durante este episodio, los ocupantes fueron amenazados con armas de fuego y se les reiteró la exigencia de abandonar el inmueble.

Tras la denuncia, los investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) comenzaron a realizar tareas de campo y a revisar grabaciones de cámaras de seguridad.

Este trabajo permitió rastrear los recorridos de los vehículos involucrados en los incidentes e identificar diferentes domicilios relacionados con los implicados.

Con la información recabada, la Justicia emitió tres órdenes de allanamiento para avanzar sobre los inmuebles vinculados con la causa. Los operativos se llevaron a cabo en propiedades dentro del country Terravista y en otra vivienda en General Rodríguez.

La causa está bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10, a cargo de la fiscal Toscano.

La fiscalía espera los resultados de las medidas judiciales para decidir los siguientes pasos procesales respecto a los imputados.

Actualmente, la investigación se centra en esclarecer las circunstancias de las amenazas denunciadas y establecer la responsabilidad de los involucrados en los hechos.