Milei se reunió con su Gabinete y con legisladores libertarios con la agenda parlamentaria como eje
El presidente encabezó una cumbre de una hora y media con sus ministros y, luego, con diputados y senadores de su espacio. El Presupuesto 2027, Malvinas y la reforma electoral, algunos de los tópicos en su temario.
14/09/2026 | 17:35Redacción Cadena 3
FOTO: El presidente encabezó una reunión este lunes.
El presidente Javier Milei reunió este lunes a su Gabinete en pleno, en la previa de la presentación del Presupuesto 2027 y del inicio del debate en comisión del Senado sobre la reforma política.
El encuentro se extendió durante una hora y media y tuvo como principales ejes la situación económica y la cuestión Malvinas.
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El Presidente reúne a sus ministros y legisladores oficiales para trazar la estrategia parlamentaria por el Presupuesto, la reforma electoral y la Ley de Soberanía.
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En materia económica, el mandatario ratificó la intención de profundizar el rumbo y, según detalló La Nación, deslizó ante sus ministros: “Al populismo no se le gana con más populismo”.
En ese marco, se interpreta que el proyecto presupuestario podría mantener un ajuste.
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Malvinas, en el centro de la escena
Durante la reunión también se analizó el avance de la estrategia geopolítica argentina en torno a la cuestión Malvinas. Desde Balcarce 50 señalaron que “se reafirmó la decisión de continuar en la misma línea de trabajo”.
El encuentro se produjo además en la antesala del envío al Congreso del proyecto conocido como “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, vinculado a Malvinas.
Inicialmente, el Gobierno había previsto enviar la iniciativa este lunes, pero el plazo se dilató para el transcurso de esta semana, aunque todavía no se precisó qué día será remitida al Congreso.
Lectura rápida
¿Quién reunió al Gabinete? El presidente Javier Milei reunió a su Gabinete en pleno.
¿Cuándo se llevó a cabo la reunión? La reunión se llevó a cabo este lunes.
¿Dónde se discutió la situación económica? La situación económica se discutió en el Gabinete durante el encuentro.
¿Qué se analizó respecto a Malvinas? Se analizó el avance de la estrategia geopolítica argentina en torno a la cuestión Malvinas.
¿Por qué se dilató el envío del proyecto al Congreso? El envío del proyecto se dilató por motivos no precisados, y se espera que ocurra esta semana.