El impacto letal de la peste hace 5.500 años en cazadores-recolectores de Siberia

La peste, comúnmente asociada a ratas y ciudades medievales, mostró un rostro letal mucho antes de lo imaginado. Investigaciones recientes publicadas en la revista Nature confirmaron que este patógeno ya estaba causando estragos entre grupos de cazadores-recolectores en Siberia hace 5.500 años, mucho antes de que la agricultura y la vida urbana generaran las condiciones propicias para su propagación.

Investigación sobre ADN antiguo

Un equipo de investigadores internacionales estudió ADN antiguo recuperado de restos humanos en cuatro sitios de entierro de cazadores-recolectores en la región del Lago Baikal, en Siberia. Al secuenciar el material genético conservado en los dientes, los científicos lograron reconstruir genomas bacterianos antiguos y descubrir formas tempranas de la peste.

"La cuestión de si las primeras formas de peste eran benignas o virulentas ha sido debatida, pero nuestros hallazgos demuestran que estas cepas antiguas ya eran altamente letales", afirmó Eske Willerslev, profesor en la Universidad de Copenhague y la Universidad de Cambridge.

Para comprender lo que ocurrió en estas comunidades prehistóricas, los investigadores combinaron evidencia genética con análisis arqueológicos y dataciones por radiocarbono. El autor principal, Ruairidh Macleod, quien realizó la investigación como estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge y actualmente es investigador en la Universidad de Oxford, mencionó: "Hemos construido una imagen clara y completa de lo que sucedió durante estos brotes".

Los investigadores detectaron ADN de Yersinia pestis, la bacteria causante de la peste, en 18 de 46 personas analizadas, lo que indica que casi el 40 por ciento de los individuos portaban evidencia de la enfermedad, una tasa incluso mayor que la reportada en algunos sitios de entierro de la peste medieval.

La peste antigua y su mortalidad

Investigaciones previas habían mostrado que las cepas antiguas de Yersinia pestis carecían de ciertas características genéticas que permitieron a la peste bubónica propagarse eficientemente a través de pulgas y roedores. Por ello, se asumió que las versiones más antiguas de la bacteria no podían desencadenar brotes severos. Sin embargo, los nuevos hallazgos desafían esta perspectiva.

En los dos cementerios más grandes, se halló una cantidad inusualmente alta de niños y adolescentes entre los fallecidos, un fenómeno que había desconcertado a los arqueólogos durante décadas. Andrzej Weber, arqueólogo de la Universidad de Alberta y principal investigador del Baikal Archaeology Project, expresó: "La alta cantidad de niños y el corto periodo de tiempo fue un verdadero rompecabezas que intentamos resolver desde los años 90. Descubrir que la peste fue la causa es extraordinario, pero tiene mucho sentido".

Las dataciones por radiocarbono indican que muchas de las muertes ocurrieron en un corto lapso de tiempo. En algunos casos, se observó que hermanos habían fallecido juntos, mientras que otras tumbas contenían padres e hijos que también podrían haber muerto durante el mismo brote.

Un posible indicio de la letalidad de la peste

Las cepas antiguas de peste también contenían un superantígeno distintivo, un factor genético productor de toxinas no observado en cepas históricas. Los superantígenos pueden provocar reacciones inmunitarias inusualmente intensas, lo que potencialmente lleva a una inflamación severa y hace que una infección sea mucho más peligrosa.

El autor senior, Martin Sikora, profesor asociado en la Universidad de Copenhague, comentó: "Este hallazgo cambia nuestra comprensión de los brotes de peste más tempranos: incluso antes de que la bacteria evolucionara una transmisión eficiente por pulgas, estas cepas antiguas parecen haber llevado una combinación potente de factores de virulencia que podrían hacer que la infección fuera altamente letal".

La evidencia sugiere que algunos de los primeros brotes de peste conocidos podrían haber sido tan mortales como las epidemias históricas posteriores, especialmente para los niños. Esto ocurrió incluso antes de que la bacteria desarrollara la transmisión eficiente a través de pulgas asociada con la peste bubónica posterior.

¿La peste se propagó de los marmotes a los humanos?

Los hallazgos también respaldan la teoría de que la peste pudo haber surgido primero en Asia Central o del Noreste antes de propagarse más ampliamente a través de poblaciones de roedores salvajes. La evidencia arqueológica indica que los cazadores-recolectores que habitaban alrededor del Lago Baikal tenían contacto cercano con marmotes, grandes roedores excavadores que aún portan la peste en la actualidad. Por lo tanto, los investigadores sospechan que algunos de estos brotes prehistóricos pudieron haber comenzado cuando la enfermedad pasó directamente de marmotes infectados a humanos.

De ser así, la peste ya era capaz de causar brotes mortales en pequeñas comunidades humanas miles de años antes del surgimiento de ciudades, asentamientos densamente poblados y las epidemias impulsadas por pulgas que más tarde harían famosa a la enfermedad.