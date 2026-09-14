Cocodrilos cautivos se adaptan al hábitat salvaje en Bangladesh, sorprendiendo a los científicos

Un nuevo estudio sugirió que los cocodrilos de agua salada criados en cautiverio no intentaron regresar a sus instalaciones de reproducción tras ser liberados en el hábitat natural. Este hallazgo podría ayudar a los conservacionistas a mejorar los esfuerzos para restaurar las poblaciones en declive de cocodrilos.

La capacidad de encontrar el camino de regreso a casa es un comportamiento importante en el reino animal. Para muchas especies, esto puede desempeñar un papel crucial en la supervivencia y la reproducción. Algunos animales realizan viajes cortos diarios de regreso a sus nidos o madrigueras después de buscar alimento, mientras que otros navegan a través de vastas distancias durante semanas o meses.

Los cocodrilos tienen un poderoso instinto de regreso a casa

"Los cocodrilos, los mayores depredadores en la mayoría de los entornos tropicales y subtropicales de agua dulce y salobre, son un caso único en lo que respecta al comportamiento de regreso a casa", comentó el ecólogo conductual y profesor adjunto Ru Somaweera, de la Universidad de Murdoch.

"Los cocodrilos son notablemente buenos para encontrar su camino de regreso a casa, a menudo regresando a sus sitios de captura originales y limitando el éxito de los programas de reubicación. Sin embargo, aún no entendemos completamente cómo se desarrolla este comportamiento en individuos que han sido criados o mantenidos en cautiverio durante largos períodos antes de ser liberados de nuevo en la naturaleza".

Los investigadores llevaron a cabo el estudio en el bosque de manglares de los Sundarbans en Bangladesh, uno de los últimos refugios importantes para los cocodrilos de agua salada en el país. La intensa caza comercial por las pieles de cocodrilo redujo severamente la población de la especie en Bangladesh hasta la década de 1970. Aunque los cocodrilos de agua salada han sido legalmente protegidos desde 1973, sus números no han mostrado una recuperación medible.

La mayoría de los cocodrilos conocidos que quedan en el país se encuentran ahora en los Sundarbans. Allí, la población es pequeña, con la última encuesta que estimó apenas 140 individuos maduros.

¿Pueden los cocodrilos cautivos más grandes ayudar?

"Si los cocodrilos criados y mantenidos en cautiverio regresan a sus recintos o instalaciones de reproducción tras ser liberados, los intentos de reintroducirlos a la naturaleza como parte de los esfuerzos de conservación fracasarán", afirmó el profesor adjunto Somaweera.

"El enfoque tradicional ha sido utilizar crías en los programas de reintroducción, pero sus tasas de supervivencia son extremadamente bajas y tardan mucho tiempo en alcanzar la madurez reproductiva. Comprender si los cocodrilos más grandes, criados en cautiverio, pueden ser utilizados en su lugar representa una importante brecha de conocimiento".

Para investigar, los científicos equiparon a cinco cocodrilos de agua salada maduros con dispositivos de seguimiento por satélite. El grupo incluyó tres hembras criadas en cautiverio que habían pasado de 8 a 22 años en cautiverio, un cocodrilo salvaje local que fue capturado y luego liberado en el mismo sitio, y otro cocodrilo salvaje que fue trasladado a una larga distancia desde donde fue capturado.

Los científicos rastrearon a los animales durante varios meses después de la liberación.

Los cocodrilos cautivos no intentaron regresar

Según el profesor adjunto Somaweera, el resultado más alentador involucró a las tres cocodrilos criadas en cautiverio. Ninguna mostró signos de intentar regresar a la instalación de reproducción donde habían vivido.

"En cambio, se establecieron en áreas pequeñas y bien definidas y se movieron de manera similar al cocodrilo salvaje local que rastreamos, lo que nos indica que probablemente pueden adaptarse a su nuevo entorno sin problemas", comentó.

El resultado fue muy diferente para el cocodrilo salvaje translocado, llamado Jongra.

"Desafortunadamente, los resultados no fueron tan buenos para el cocodrilo salvaje Jongra, quien fue trasladado a aproximadamente 132 km de su hogar antes de ser liberado. Aunque Jongra no regresó a su sitio de captura original durante el estudio, sus movimientos claramente iban en esa dirección. Viajó mucho más cada día que cualquier otro cocodrilo que rastreamos, cubrió un área excepcionalmente grande e incluso registró movimientos de más de 30 kilómetros en un solo día, lo que son signos típicos de comportamiento de regreso a casa".

Una herramienta potencial para la conservación de cocodrilos

El contraste entre los cocodrilos criados en cautiverio y los salvajes translocados podría tener un valor práctico para los programas de conservación.

"Estos hallazgos sugieren que liberar cocodrilos criados en cautiverio subadultos y adultos puede ser una estrategia viable para fortalecer las poblaciones salvajes", afirmó el profesor adjunto Somaweera. "Para los cocodrilos translocados, es importante que haya una planificación cuidadosa de la liberación para manejar sus tendencias a regresar a casa".

El estudio, titulado "¿Qué es el hogar? Movimientos post-liberación de cocodrilos de agua salada criados en cautiverio y translocados en Bangladesh", fue publicado en la revista Wildlife Research. Fue financiado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit y liderado por la IUCN Bangladesh y el Departamento de Bosques de Bangladesh.