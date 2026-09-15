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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, Córdoba presenta un día con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 9° y 22°. La humedad se mantiene en un 76%, con vientos suaves del oeste.

15/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre

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El clima en Córdoba para este martes 15 de septiembre se caracteriza por un día de cielo despejado y temperaturas agradables. La mínima se registrará en 9° y la máxima alcanzará los 22°. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

Actualmente, la temperatura en Córdoba es de 10°, con una sensación térmica de 9°. La humedad se encuentra en un 76%, lo que puede generar una ligera sensación de bochorno en las horas más cálidas. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y los vientos soplan a una velocidad de 2 m/s desde el oeste.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 9° y la máxima de 22°. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los cordobeses disfruten de un día soleado. La presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En los próximos días, el pronóstico se mantiene favorable. Para el miércoles 16 de septiembre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El jueves 17, las temperaturas oscilarán entre 13° y 24°, también con cielo despejado. Sin embargo, a partir del viernes 18, se prevén nubes cubiertas y temperaturas que irán desde los 15° hasta los 27°.

En resumen, este martes 15 de septiembre será un día ideal para disfrutar del aire libre en Córdoba, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un buen clima para actividades diurnas.

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