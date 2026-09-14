Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, las cotizaciones del dólar en Argentina reflejan un panorama económico variado. El dólar oficial cotiza a $1.530 para la venta y a $1.480 para la compra, con actualización a las 15:00 de hoy. Este tipo de cambio es el que deben utilizar las empresas y los ciudadanos para transacciones formales y está regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En un contexto diferente, el dólar blue, que se intercambia en el mercado informal, se encuentra en $1.555 para la venta y $1.535 para la compra, con su último ajuste realizado a las 17:58. Este valor tiende a ser más alto que el oficial debido a la mayor demanda en un mercado donde las restricciones pueden limitar el acceso a dólares.

Otro indicador relevante es el dólar mayorista, que se cotiza a $1.510 en venta y $1.501 en compra, mostrando una leve diferencia respecto al oficial, con una actualización más temprana a las 14:05. Este dólar es utilizado principalmente por entidades financieras y grandes empresas.

Por otro lado, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se ubica en $1.594,3 para la venta y $1.593,7 para la compra, reflejando cómo las operaciones realizadas en el mercado de valores influyen en el tipo de cambio, también actualizado a las 17:58.

También existe el dólar cripto, que hoy presenta una cotización de $1.595,73 para la venta y $1.592,08 para la compra, y por último, el dólar tarjeta, que se comercializa a $1.989 para la venta y $1.924 para la compra.

La diferencia entre los varios tipos de cambio se debe a diversas restricciones impuestas por el gobierno argentino en torno a la compra y venta de divisas. Esto afecta a sectores de la sociedad que buscan acceder a dólares para ahorrar o realizar compras en el exterior. Ante un escenario de inflación durante los últimos años, el dólar se ha convertido en un refugio de valor para muchos argentinos.

En resumen, el aumento del precio del dólar refleja la situación económica del país y las expectativas en torno a la inflación y otros factores económicos. Los ciudadanos deben estar atentos a estas cotizaciones, ya que impactan en el costo de productos importados y, en consecuencia, en el consumo y el ahorro familiar.