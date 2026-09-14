Mario Basualdo, tricampeón mundial de pelota paleta: "Viene mucho de familia"

Mario Basualdo es tricampeón mundial de pelota paleta, embajador de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, sobre todo, un hombre de club. En una entrevista con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario desde el Estudio Federal Sancor Seguros, el deportista contó cómo se inició en una disciplina que define como “el mejor deporte del mundo” y que, en Rosario, tiene su casa en el Club Gimnasia y Esgrima, donde se disputará una de las especialidades durante los Juegos.

“La pelota paleta es la pelota vasca. Es más conocida directamente como pelota vasca, y dentro de sus 16 especialidades está la goma trinquete, que es una de las que se va a jugar en el Club Gimnasia y Esgrima”, explicó.

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?? MARIO BASUALDO, CAMPEÓN MUNDIAL: “LA PELOTA PALETA ES EL MEJOR DEPORTE DEL MUNDO”



El campeón mundial de pelota paleta y embajador de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 visitó Cadena 3 y habló sobre su historia en el deporte y el legado que dejará la competencia. pic.twitter.com/eQ6QOmmra1 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 14, 2026

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Su vínculo con ese deporte y con ese club es familiar: “Mi papá jugaba, fue encargado de la cancha también de pelota paleta, fue empleado ahí del club. Como todo niño, me metía entre partido y partido a jugar y así comenzó”.

El tricampeón mundial señaló que la pelota paleta se transmite de generación en generación: “Es muy familiar, viene mucho de familia. Es raro ver a un jugador que haya salido porque pasó y vio un frontón. Es más que nada de familia”.

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En su caso, el acompañamiento paterno fue clave: “Mi papá, un fanático de este deporte, me acompañó en todo sentido”. Y aunque de chico hizo “mil deportes”, a los 12 años ya salió campeón argentino y allí la pelota paleta captó por completo su corazón.

Consultado sobre lo que significa ser embajador de los Juegos Suramericanos, Basualdo no dudó: “Un orgullo tremendo. Hoy lo veo de otro lado y uno recuerda todo lo que viví como deportista o como entrenador. Es un evento que no es muy usual, no se vive todos los días ni todos los años”. Y agregó: “Puede llegar dentro de tres años, cuando sea el Panamericano Juvenil, algo medio similar, pero esto es algo impresionante”.

Sobre el legado material que dejarán los Juegos, el deportista destacó la remodelación de la cancha del club: “Nos ha quedado una cancha de alto de gama, tope de gama. Si bien es una cancha que tiene más de 100 años, vos la ves hoy y decís que la dieron vuelta. Va a quedar algo, de hecho, ya en el club se está moviendo, ya están preguntando cuándo empiezan las clases, porque todavía no se puede usar”. Y sumó: “Las federaciones obviamente también van a acompañar esto”.

Basualdo contó que la pelota paleta vive un buen presente en cuanto a convocatoria: “Hay chicos, hay muchos adultos y también hay muchas mujeres, eso tiene gran convocatoria. En el club, la pelota paleta en los últimos años ha hecho un movimiento de mujeres impresionante. A nivel país te estoy hablando muy grande: las canchas están llenas de mujeres”. Y explicó parte del fenómeno: “Después de la pandemia un poco nos favoreció, porque fue uno de los primeros deportes que se habilitaron y ahí empezó a llegar mucha gente. También tengo muchos adultos. Se están peleando por los horarios, pero bueno, es preferible eso antes que tener las canchas paradas”.

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Sobre la realidad económica de un deporte amateur, fue honesto: “No te salva la vida, no es ni el fútbol ni el tenis. Hemos pasado por todas, hasta hemos pasado de no poder viajar a algún evento porque no hay fondos. Pero eso queda en el recuerdo y en el orgullo de haber hecho semejante carrera”.

Y valoró: “Yo trabajo en el club desde los 18 años. Nunca me han dicho que no a ir a un entrenamiento o a un campeonato, que a lo mejor en otro trabajo no sé si se puede hacer. Siempre con el apoyo de decirme ‘andá, no hay problema’. Es muy importante el acompañamiento que tengan los clubes”.

Cuando se le preguntó qué le diría a un chico que descubre la pelota paleta al ver los Juegos, Basualdo fue directo: “Que lo haga. Obviamente todo el mundo quiere salvarse con el deporte o hacerla fácil, pero no. Se puede vivir tranquilamente. Yo viví de la paleta y tengo mi trabajo. Es algo que uno lo lleva en el corazón”. Y dejó una recomendación: “Siempre les digo a los chicos que se puede hacer el deporte y se puede estudiar, que no lo dejen el estudio, y que se dediquen al deporte, que es sano”.

Entrevista de Cecilia Moro y Agostina Meneghetti.