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Juegos Suramericanos Notas

Las escuelas coparon los Juegos Suramericanos: "Se busca que los chicos aprendan"

José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, destacó la participación de alumnos y docentes en las distintas sedes. Remarcó el valor del deporte como herramienta de aprendizaje y señaló que más de 170 mil chicos recorrerán los Juegos durante los 15 días de competencia.

14/09/2026 | 14:05Redacción Cadena 3 Rosario

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Escuela San Antonio de Padua de Cañada de Gomez.

FOTO: Escuela San Antonio de Padua de Cañada de Gomez.

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El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, destacó la presencia de alumnos en las distintas sedes de los Juegos Suramericanos y remarcó que el objetivo es acercar a los chicos a disciplinas deportivas que habitualmente no conocen.

“Hoy copamos el FanFest y estamos llenando las gradas de cada uno de los deportes que se desarrollan en estos increíbles Juegos Sudamericanos”, señaló Goity. Según explicó, durante el año se realizaron activaciones en las escuelas para acercar la competencia a los estudiantes y ahora son los chicos quienes recorren las sedes.

El funcionario indicó que más de 170.000 alumnos de las tres sedes participarán de las actividades durante los 15 días de competencia. Además de visitar el FanFest, asistirán a distintas disciplinas para acompañar y alentar a los atletas.

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Goity sostuvo que la propuesta apunta también a ampliar el contacto de los chicos con otros deportes más allá del fútbol. “Lo que se busca es que los chicos aprendan”, afirmó, y remarcó que la práctica deportiva permite incorporar valores y desarrollar procesos cognitivos.

En esa línea, consideró que llevar a los estudiantes a observar disciplinas que no suelen seguir puede generar nuevas vocaciones deportivas. “Probablemente muchos de los chicos que hoy están en las gradas sean los próximos deportistas que nos estén representando en Juegos Sudamericanos, Panamericanos y Olimpiadas”, sostuvo.

Finalmente, Goity destacó la organización del evento y expresó su orgullo por formar parte del gobierno provincial que impulsa los Juegos Suramericanos.

Informe de Julián Maragliano.

Lectura rápida

¿Quién destacó la presencia de alumnos en los Juegos Suramericanos?
El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity.

¿Cuál es el objetivo de llevar a los alumnos a los Juegos Suramericanos?
Acercar a los chicos a disciplinas deportivas que habitualmente no conocen.

¿Cuántos alumnos participarán de las actividades?
Más de 170.000 alumnos de las tres sedes.

¿Qué propone la actividad más allá del fútbol?
Ampliar el contacto de los chicos con otros deportes y fomentar el aprendizaje.

¿Qué espera Goity de los chicos que asisten a las gradas?
Que muchos de ellos se conviertan en futuros deportistas que representen al país en competencias internacionales.

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