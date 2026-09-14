Santiago del Moro confirma el regreso de Gran Hermano con una edición muy esperada

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- El reality Gran Hermano: Generación dorada se encuentra a días de conocer a su ganadora, tras más de seis meses de emisión. A pesar de que la final está próxima, el conductor Santiago del Moro ha adelantado el lanzamiento de una nueva edición. Aunque no se especificó una fecha de inicio, se confirmó que será una edición "especial" y "muy esperada" por los seguidores del programa.

Durante una cena especial con las finalistas, Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos, Del Moro hizo el anuncio de "Gran Hermano 5". En este contexto, el conductor expresó: "Este programa, si Dios quiere, va a volver en algún momento. No sabemos cuándo todavía. Va a ser una edición muy especial y muy esperada seguramente, por todos ustedes."

Asimismo, Del Moro aclaró que el reality tomará un descanso, ya que la casa de Gran Hermano Argentina será utilizada para otras versiones del programa en países cercanos. "Gran Hermano va a descansar ahora, porque esta casa la cede para otros Gran Hermanos que se van a hacer en otras partes del mundo. Acá cerquita algunos. Otros no tanto. (…) Y entonces van a venir a hacerlo acá, con nuestros técnicos, con nuestros compañeros, en esta casa que amamos tanto", detalló.

La convocatoria para participar de esta nueva edición ya está abierta, y el único requisito es tener mayoría de edad. "Así que se anuncia oficialmente Gran Hermano 5. Va a ser simplemente Gran Hermano. Te anotas en granhermano.com. Anótate ahora. En algún momento te irán a llamar si es que tenés suerte, no hay que perder las ganas. Cualquiera se puede anotar. El único requisito es tener ganas de jugar y ser mayor de 18 años", concluyó el conductor.