Pullaro destacó el impacto de los Juegos Suramericanos: "Superó nuestras expectativas"

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes una conferencia de prensa desde el Predio Ferial Parque Independencia, en Rosario, durante la segunda jornada de competencias de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El mandatario destacó la respuesta del público y aseguró que la convocatoria registrada hasta ahora superó las expectativas de la organización.

Pullaro contó que unas 250.000 personas estuvieron en el Monumento Nacional a la Bandera durante la ceremonia inaugural, pese al frío. Además, señaló que otras 500.000 personas siguieron el evento a través de plataformas de streaming en Argentina y otros países. A esas cifras, explicó, todavía debe sumarse la audiencia de la televisión abierta y por cable.

“Esperábamos una ceremonia inaugural muy linda, que la habíamos pensado, que la habíamos planeado, pero sinceramente eso nos superó nuestras expectativas”, afirmó. El gobernador destacó además el contenido de la puesta en escena, que recorrió la historia de Santa Fe desde los pueblos originarios y la inmigración hasta la industrialización, el campo y el deporte, con un mensaje de futuro.

También resaltó la respuesta del público durante las primeras jornadas de competencia. Según informó, hasta el domingo se habían registrado 457.000 tickets mediante código QR, sin contabilizar los asistentes a la ceremonia inaugural. “Lo que esperamos para los próximos días es que la gente pueda disfrutar y que pueda ser feliz”, expresó.

Pullaro sostuvo que uno de los principales objetivos de los Juegos es que la infraestructura construida quede para los santafesinos. Mencionó las obras realizadas en el Parque Independencia, los escenarios deportivos, los centros acuáticos y las instalaciones de Rafaela, entre otros espacios. “Queremos ser la capital del deporte”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el desafío después de los Juegos será utilizar esos escenarios para recibir nuevas competencias nacionales e internacionales y generar movimiento turístico. “Los Juegos Sudamericanos son el motor para que se dinamice la economía de la provincia de Santa Fe”, sostuvo, y remarcó que la infraestructura también permitirá fortalecer la práctica deportiva de los atletas santafesinos.

El gobernador también destacó que Rosario será sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029, luego del contrato firmado durante el fin de semana. Consultado sobre la posibilidad de que la infraestructura permita aspirar a eventos todavía mayores, respondió: “Yo soy de Hughes y allá no le tenemos miedo a nada. Entonces, si vienen los Panamericanos y si vienen las Olimpíadas, le abrimos los brazos”.

Por último, Pullaro valoró el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado, los voluntarios y el sector privado para organizar la competencia. También agradeció el acompañamiento del Gobierno nacional y aclaró que no hizo una lectura negativa de la ausencia del presidente Javier Milei en la inauguración, ya que estuvo presente el secretario de Turismo y Deporte de la Nación, Daniel Scioli.

Informe de Fernando Carrafiello.