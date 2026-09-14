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UTA paraliza desde las 12 las líneas 82, 83 y 84 en Córdoba

Según indicaron desde el gremio, la medida de fuerza tendrá una duración cercana a las 3 horas.

14/09/2026 | 11:33Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Asambleas en SiBus.

FOTO: Asambleas en SiBus.

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  1.

    Audio. Transporte en Córdoba: confirman nuevas asambleas sorpresivas de colectivos para este lunes

    Radioinforme 3

    Episodios

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Córdoba confirmó que este lunes volverán a realizarse asambleas informativas que afectarán la circulación de los colectivos en la capital provincial

La medida de fuerza afectará a las líneas 82, 83 y 84 de la empresa SiBus y tendrá una duración cercana a las tres horas. 

La medida surge ante la falta de respuestas y el estancamiento de las negociaciones paritarias con las empresas privadas y la Municipalidad de Córdoba, como poder concedente del servicio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En declaraciones a Cadena 3, la vocera del gremio, Lucía Bustamantedeslindó de responsabilidades al sindicato por las complicaciones operativas y apuntó directamente contra el Municipio por la falta de un compromiso concreto en la mesa de diálogo

Asimismo, la representante gremial señaló que el deterioro del transporte público también responde al mal estado de las unidades en circulación diaria, un factor ajeno a las medidas sindicales pero que reduce de forma constante las frecuencias de las unidades en las calles.

Por su parte, la confirmación del esquema de protestas generó preocupación en las paradas de la ciudad. Los pasajeros manifestaron incertidumbre ante la imposibilidad de planificar la jornada laboral o educativa, mientras que muchos usuarios deben recurrir a servicios de transporte privado para evitar suspensiones o llegadas tarde en sus puestos de trabajo.

Lectura rápida

¿Qué medida anunció la UTA Córdoba? La UTA Córdoba anunció que se realizarán asambleas informativas que afectarán la circulación de colectivos.

¿Quién es la vocera del gremio? La vocera del gremio es Lucía Bustamante.

¿Cuándo se llevarán a cabo las interrupciones? Las interrupciones están previstas para la media mañana o cerca del mediodía de este lunes.

¿Por qué se realizan estas asambleas? Se realizan por la falta de respuestas y el estancamiento de las negociaciones paritarias con las empresas y el Municipio de Córdoba.

¿Qué impacto tienen las protestas en los pasajeros? Las protestas generan preocupación e incertidumbre en los pasajeros, que deben recurrir a servicios de transporte privado.

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